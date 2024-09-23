Таша Белая, Полина Гагарина, Юлианна Караулова и другие звёзды на презентации нового сезона Кинопоиска

На презентации засветилась целая россыпь звезд — актеры, режиссеры, продюсеры, блогеры и представители индустрии:
Таша Белая,
Игорь Верник,
Полина Гагарина,
Юлианна Караулова,
Даниил Воробьев, Иван Янковский, Тося Чайкина, Сергей Капков, Сабина Ахмедова, Денис Шведов, Наталья Бардо, Нино Нинидзе, Дмитрий Чеботарев, Матвей Лыков, Сергей Горошко, Рената Пиотровски, Slava Marlow, Виктория Маслова, Катя IOWA, Кристина Бабушкина, Рузиль Минекаев, Анна Пересильд, Лев Зулькарнаев, Ингрид Олеринская, Маруся Климова и многие другие.