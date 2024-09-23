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Таша Белая, Полина Гагарина, Юлианна Караулова и другие звёзды на презентации нового сезона Кинопоиска

23.09.24 / 10:59
Онлайн-кинотеатр представил свои грядущие проекты светской публике.

Таша Белая, Полина Гагарина, Юлианна Караулова и другие звёзды на презентации нового сезона Кинопоиска
19 сентября, онлайн-кинотеатр Кинопоиск презентовал новый сезон в столичном “КАРО 11 Октябрь”. В ходе мероприятия знаменитые гости первыми ознакомились с проектами, которые платформа выпустит в 2025 году. Новинки звездной публике представили директор по контенту Кинопоиска Николай Буц и руководитель Плюс Студии Михаил Китаев.

На презентации засветилась целая россыпь звезд — актеры, режиссеры, продюсеры, блогеры и представители индустрии:

Таша Белая,

Таша Белая, Полина Гагарина, Юлианна Караулова и другие звёзды на презентации нового сезона Кинопоиска




Игорь Верник,

Таша Белая, Полина Гагарина, Юлианна Караулова и другие звёзды на презентации нового сезона Кинопоиска


Полина Гагарина,

Таша Белая, Полина Гагарина, Юлианна Караулова и другие звёзды на презентации нового сезона Кинопоиска


Юлианна Караулова,

Таша Белая, Полина Гагарина, Юлианна Караулова и другие звёзды на презентации нового сезона Кинопоиска


Даниил Воробьев, Иван Янковский, Тося Чайкина, Сергей Капков, Сабина Ахмедова, Денис Шведов, Наталья Бардо, Нино Нинидзе, Дмитрий Чеботарев, Матвей Лыков, Сергей Горошко, Рената Пиотровски, Slava Marlow, Виктория Маслова, Катя IOWA, Кристина Бабушкина, Рузиль Минекаев, Анна Пересильд, Лев Зулькарнаев, Ингрид Олеринская, Маруся Климова и многие другие.

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Ключевые слова: Таша Белая

Количество просмотров: 2 353
Автор: Mysha

Автор фото: соцсеть

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Таша Белая
Таша Белая
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