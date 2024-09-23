Таша Белая, Полина Гагарина, Юлианна Караулова и другие звёзды на презентации нового сезона Кинопоиска

Рози Хантингтон-Уайтли выбрала эффектный прозрачный наряд для нового выхода

37-летняя модель Рози Хантингтон-Уайтли всячески доказывает, что её супруг Джейсон Стэтхэм совсем не такой ревнивый, как его представляют СМИ. Она говорит об этом в интервью и своих постах. И сложно не поверить блондинке, смотря на то, в каких нарядах она появляется в обществе.