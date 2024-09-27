Альбина Джанабаева показала повзрослевшую дочку от Валерия Меладзе

45-летнияя артистка Альбина Джанабаева крайне редко публикует в Сети фотографии своих детей. Напомним, что у Альбины их трое и все рождены в союзе с Валерием Меладзе - два сына и дочка.

На днях Альбина расчувствовалась и опубликовала видео с 3-летней Агатой, которая, напевая песню "Цветик - семицветик" в качестве желания произнесла фразу, которая и умилила маму. Девочка захотела, чтобы мама вот прям в эту минуту оказалась в ресторане.В ролике Джанабаева мило смеётся, а Агата артистично работает на камеру. В комментариях отметили, что видно - у девочки есть все задатки на то, чтобы стать настоящей звездой сцены, тем более, что у папы и мамы есть в этой сфере хорошие связи.