В ролике Джанабаева мило смеётся, а Агата артистично работает на камеру. В комментариях отметили, что видно - у девочки есть все задатки на то, чтобы стать настоящей звездой сцены, тем более, что у папы и мамы есть в этой сфере хорошие связи.
Альбина Джанабаева показала повзрослевшую дочку от Валерия Меладзе
27.09.24 / 23:03
45-летнияя артистка Альбина Джанабаева крайне редко публикует в Сети фотографии своих детей. Напомним, что у Альбины их трое и все рождены в союзе с Валерием Меладзе - два сына и дочка.
На днях Альбина расчувствовалась и опубликовала видео с 3-летней Агатой, которая, напевая песню "Цветик - семицветик" в качестве желания произнесла фразу, которая и умилила маму. Девочка захотела, чтобы мама вот прям в эту минуту оказалась в ресторане.
В ролике Джанабаева мило смеётся, а Агата артистично работает на камеру. В комментариях отметили, что видно - у девочки есть все задатки на то, чтобы стать настоящей звездой сцены, тем более, что у папы и мамы есть в этой сфере хорошие связи.
В ролике Джанабаева мило смеётся, а Агата артистично работает на камеру. В комментариях отметили, что видно - у девочки есть все задатки на то, чтобы стать настоящей звездой сцены, тем более, что у папы и мамы есть в этой сфере хорошие связи.
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Ключевые слова: Альбина Джанабаева
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Количество просмотров: 1 859
Автор: MyshaПерейти в галерею
Автор фото: соцсеть
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Автор фото: соцсеть
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Альбина Джанабаева показала повзрослевшую дочку от Валерия Меладзе 45-летнияя артистка Альбина Джанабаева крайне редко публикует в Сети фотографии своих детей. Напомним, что у Альбины их трое и все рождены в союзе с Валерием Меладзе - два сына и дочка.
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