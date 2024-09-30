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“Железная леди” шоу-бизнеса Татьяна Тур стала поклонницей Мота и сказала Ольге Бузовой, что её умение петь – очевидно

30.09.24 / 17:52
На канале Муз-ТВ вовсю идёт третий сезон музыкального шоу “Битва поколений”.

“Железная леди” шоу-бизнеса Татьяна Тур стала поклонницей Мота и сказала Ольге Бузовой, что её умение петь – очевидно
В рамках шоу взрослое и молодое поколения представляют по 2 постоянных члена жюри и один приглашённый. Постоянными в этом сезоне в “молодом” жюри стали Эльдар Джарахов и Люся Чеботина, а во “взрослом” Виктор Дробыш и Татьяна Тур. Татьяна появилась в шоу во втором сезоне и влюбила в себя зрителей своей честностью и профессионализмом. А также за то, что кто бы перед ней не стоял, если в выступлении было что-то не так, Тур не боится сказать правду в глаза. Так музыкальный продюсер и получила второе имя – “Железная леди”.

И надо признать, в новом сезоне выступления артистов настолько круты, что пока что Татьяна никого не “раскатала”. А вот сама чуть не попала под каток. После публикации тизера третьего выпуска, где встретились Ольга Бузова и Алёна Апина. В тизере Ирина Салтыкова назвала Ольгу выскочкой, а зацепили гневные сообщения поклонников Бузовой почему-то Тур.

“Железная леди” шоу-бизнеса Татьяна Тур стала поклонницей Мота и сказала Ольге Бузовой, что её умение петь – очевидно


При просмотре самого выпуска стало очевидно, что Татьяна поддерживает Ольгу. Она очень уважительно и позитивно высказывалась о выступлениях девушки, а также отметила, что Бузовой больше не надо доказывать всем, что она умеет петь, потому что это итак очевидно.

“Железная леди” шоу-бизнеса Татьяна Тур стала поклонницей Мота и сказала Ольге Бузовой, что её умение петь – очевидно


Ранее, во втором выпуске, где на “музыкальном ринге” встретились Дима Билан и Мот, единственный негативный комментарий (если его вообще можно таковым назвать), прозвучал от Тур в адрес Димы Билана и звучал как “ужас”. Ужас заключался в том, что в первом раунде, где участники должны были исполнять свой абсолютный хит, Билан выступил с песней “Бум”, которую, к своему удивлению, Татьяна не знала. Также, обращаясь к Диме, она сказала: “Ты один в этом роде, кто умеет любить каждую женщину, каждого человека в этом зале”. А вот Матвею “Железная леди” призналась: “Я ваша поклонница с этого дня”.

Но это всё отнюдь не значит, что жюри шоу стали мягче. Это означает как раз наоборот то, что планка качества выступлений на “Битве поколений” теперь очень высока.

“Железная леди” шоу-бизнеса Татьяна Тур стала поклонницей Мота и сказала Ольге Бузовой, что её умение петь – очевидно

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Ключевые слова: Татьяна Тур, Ольга Бузова, Ирина Салтыкова

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Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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“Железная леди” шоу-бизнеса Татьяна Тур стала поклонницей Мота и сказала Ольге Бузовой, что её умение петь – очевидно На канале Муз-ТВ вовсю идёт третий сезон музыкального шоу “Битва поколений”.
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