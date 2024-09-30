“Железная леди” шоу-бизнеса Татьяна Тур стала поклонницей Мота и сказала Ольге Бузовой, что её умение петь – очевидно

И надо признать, в новом сезоне выступления артистов настолько круты, что пока что Татьяна никого не “раскатала”. А вот сама чуть не попала под каток. После публикации тизера третьего выпуска, где встретились Ольга Бузова и Алёна Апина. В тизере Ирина Салтыкова назвала Ольгу выскочкой, а зацепили гневные сообщения поклонников Бузовой почему-то Тур.
При просмотре самого выпуска стало очевидно, что Татьяна поддерживает Ольгу. Она очень уважительно и позитивно высказывалась о выступлениях девушки, а также отметила, что Бузовой больше не надо доказывать всем, что она умеет петь, потому что это итак очевидно.
Ранее, во втором выпуске, где на “музыкальном ринге” встретились Дима Билан и Мот, единственный негативный комментарий (если его вообще можно таковым назвать), прозвучал от Тур в адрес Димы Билана и звучал как “ужас”. Ужас заключался в том, что в первом раунде, где участники должны были исполнять свой абсолютный хит, Билан выступил с песней “Бум”, которую, к своему удивлению, Татьяна не знала. Также, обращаясь к Диме, она сказала: “Ты один в этом роде, кто умеет любить каждую женщину, каждого человека в этом зале”. А вот Матвею “Железная леди” призналась: “Я ваша поклонница с этого дня”.
Но это всё отнюдь не значит, что жюри шоу стали мягче. Это означает как раз наоборот то, что планка качества выступлений на “Битве поколений” теперь очень высока.