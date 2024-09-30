Как успевать работать, воспитывать детей и заниматься музыкой? Анастасия Барашкова раскрыла свои секреты

Не так давно она пообщалась с журналистами и рассказала о своей творческой семье, увлечениях, правилах воспитания детей и многом другомДа, я думаю, что в моем случае это заложено в ДНК, потому что вся моя семья связана с творчеством. Начиная с моей мамы, заканчивая предками. У нас в семье, также родственником является оператор Константин Бровин, который дружил всю жизнь с Гайдаем, и все советские фильмы снимал он. Потом какие-то были актрисы ещё дальше, чем он. Там уже там бабушка даже не вспомнит, как зовут. Моя тетя профессиональная певица в ансамбле «Красная звезда», 25 лет отгастролировала, совместно с ансамблем Александрова, они соперничали, кто первый поедет в Америку, в Штаты выступать. И в итоге «Красная звезда» была везде, просто облетела весь земной шар.Мама замечательно играет на гитаре, самородок. Но ей нужны были деньги, потому что она осталась со мной на руках одна. И вот она выступала на сцене с Юрием Антоновым, на телевидении играла на гитаре, но потом так получилось, что папа ушел из семьи и маме нужно было зарабатывать деньги. А я, собственно, всю жизнь живу в творчестве и росла в этом. У меня есть видео наших застолий. Я маленькая, мне 5 лет, моя мама играет на гитаре, она поёт, вся семья поёт. Каждый выходной у нас такие квартирники, в хорошем смысле слова. В общем, я росла в этой творческой семье. И мой дядя, тётин муж (мы жили вместе), он мне заменил отца, и немало приложил своих усилий в мой адрес, потому что он Гнесинку оканчивал, работал в театре, играл замечательно на нескольких музыкальных инструментах , потом ушёл в искусство работать, картинами занимался, продажами. Но творчество было всегда, и мы каждый выходной устраивали квартирники. И, конечно, когда ты растёшь в этом, как ты можешь быть другим человеком? Само собой, это нереально.Я ведь закончила в детстве музыкальную школу, около десяти лет играла на рояле классическую музыку, потом был перерыв, и вот я возобновила это несколько лет назад. В музее Скрябина мы периодически записываем мои шедевры, не побоюсь этого слова.Я играю Рахманинова, Шопена, Листа, все известные музыкальные произведения, и для меня это отдушина. Я очень благодарна, что в детстве меня бабушка прессовала с музыкой. Мне, конечно, тогда не хотелось заниматься, но теперь я понимаю, для чего это было и что мне это действительно дало.Мы вот меценаты классических концертов. И я, наоборот, всех зазываю. Мы делаем такую очень интересную подачу, чтобы не было скучно.У нас мультимедиа сзади, картинки меняются, и детям, и взрослым интересно смотреть.Для меня важна честность в отношении всех. Детей я воспитываю также. То есть, если вы хотите жить в мире, в добре, в согласии, будьте честными. Это мой принцип. Если вы что-то делаете не так, я накажу. Все же состоит из мелочей, как говорят, “дьявол в деталях”, поэтому честность – это самое важное для меня. Принципиальность, честность, что еще могу сказать. Я преданный человек.Это работа, воспитывать грамотно детей, которые сейчас научились за две недели играть на гитаре, а не бегают по улицам, ерундой страдают. Дети, которые знают стихи классиков наизусть, о которых вообще сейчас мало кто знает из их поколения. То есть это же, извините меня, не они сами такие просыпаются, “ой, надо бы нам стихи получить”.Многие говорят, да что тебе, пусть там летом развлекаются. Нет, у меня все структурировано. Ты отдохнул, поработал, не будет никогда такого, что ты, как на каникулах, три месяца бездельничаешь. И по отношению к себе я такая же.В дисциплине. Неважно, сколько человеку лет, какое у него здоровье, дисциплина должна быть умственная, чтобы человек через свою силу мысли не думал о каких-то деструктивных мыслях, деструктивных идеях. Если он красив внутри, он красив снаружи.