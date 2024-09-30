Как успевать работать, воспитывать детей и заниматься музыкой? Анастасия Барашкова раскрыла свои секреты

Настя, творческая профессия выбрана неспроста, правильно? Это заложено в ДНК, можно так сказать?
Да, я думаю, что в моем случае это заложено в ДНК, потому что вся моя семья связана с творчеством. Начиная с моей мамы, заканчивая предками. У нас в семье, также родственником является оператор Константин Бровин, который дружил всю жизнь с Гайдаем, и все советские фильмы снимал он. Потом какие-то были актрисы ещё дальше, чем он. Там уже там бабушка даже не вспомнит, как зовут. Моя тетя профессиональная певица в ансамбле «Красная звезда», 25 лет отгастролировала, совместно с ансамблем Александрова, они соперничали, кто первый поедет в Америку, в Штаты выступать. И в итоге «Красная звезда» была везде, просто облетела весь земной шар.
Мама замечательно играет на гитаре, самородок. Но ей нужны были деньги, потому что она осталась со мной на руках одна. И вот она выступала на сцене с Юрием Антоновым, на телевидении играла на гитаре, но потом так получилось, что папа ушел из семьи и маме нужно было зарабатывать деньги. А я, собственно, всю жизнь живу в творчестве и росла в этом. У меня есть видео наших застолий. Я маленькая, мне 5 лет, моя мама играет на гитаре, она поёт, вся семья поёт. Каждый выходной у нас такие квартирники, в хорошем смысле слова. В общем, я росла в этой творческой семье. И мой дядя, тётин муж (мы жили вместе), он мне заменил отца, и немало приложил своих усилий в мой адрес, потому что он Гнесинку оканчивал, работал в театре, играл замечательно на нескольких музыкальных инструментах , потом ушёл в искусство работать, картинами занимался, продажами. Но творчество было всегда, и мы каждый выходной устраивали квартирники. И, конечно, когда ты растёшь в этом, как ты можешь быть другим человеком? Само собой, это нереально.
Какие у тебя отношения с классической музыкой?
Я ведь закончила в детстве музыкальную школу, около десяти лет играла на рояле классическую музыку, потом был перерыв, и вот я возобновила это несколько лет назад. В музее Скрябина мы периодически записываем мои шедевры, не побоюсь этого слова.
Я играю Рахманинова, Шопена, Листа, все известные музыкальные произведения, и для меня это отдушина. Я очень благодарна, что в детстве меня бабушка прессовала с музыкой. Мне, конечно, тогда не хотелось заниматься, но теперь я понимаю, для чего это было и что мне это действительно дало.
Мы вот меценаты классических концертов. И я, наоборот, всех зазываю. Мы делаем такую очень интересную подачу, чтобы не было скучно.У нас мультимедиа сзади, картинки меняются, и детям, и взрослым интересно смотреть.
Ты не только ведущая и актриса. Ты также прекрасная жена и мама. Как ты воспитываешь детей?
Для меня важна честность в отношении всех. Детей я воспитываю также. То есть, если вы хотите жить в мире, в добре, в согласии, будьте честными. Это мой принцип. Если вы что-то делаете не так, я накажу. Все же состоит из мелочей, как говорят, “дьявол в деталях”, поэтому честность – это самое важное для меня. Принципиальность, честность, что еще могу сказать. Я преданный человек.
Это работа, воспитывать грамотно детей, которые сейчас научились за две недели играть на гитаре, а не бегают по улицам, ерундой страдают. Дети, которые знают стихи классиков наизусть, о которых вообще сейчас мало кто знает из их поколения. То есть это же, извините меня, не они сами такие просыпаются, “ой, надо бы нам стихи получить”.
То есть ты и летом продолжаешь заниматься с детьми?
Многие говорят, да что тебе, пусть там летом развлекаются. Нет, у меня все структурировано. Ты отдохнул, поработал, не будет никогда такого, что ты, как на каникулах, три месяца бездельничаешь. И по отношению к себе я такая же.
Скажи мне, в чем, по-твоему, секрет женской красоты?
В дисциплине. Неважно, сколько человеку лет, какое у него здоровье, дисциплина должна быть умственная, чтобы человек через свою силу мысли не думал о каких-то деструктивных мыслях, деструктивных идеях. Если он красив внутри, он красив снаружи.