Певица Дэя презентовала долгожданный клип на песню «Россия»

Правда, своё визуальное воплощение она получила только сегодня 30 октября, когда певица представила клип.Надо сказать, что клип «Россия», с мощным и удивительным по красоте звучания вокалом певицы Дэи, уже успел получить высокую оценку экспертного жюри во главе со Львом Лещенко и одну из главных премий на фестивале музыкальных традиций «Хранимые веками». Большая заслуга в этом принадлежит креативной группе в составе режиссёра Далхата Мизиева и оператора Максима Мишанова. Так что, этот выбор принёс удачу!Рассказывая о своей работе, Дэя подчеркивает, что куда бы не занесла нас судьба, в сердце у каждого из нас есть главный причал, место притяжения, родительский дом – твоя Родина – и в беде, и в радости.- Для миллионов моих соотечественников – это Россия, в которой переплелись и невероятной красоты природа, и широта души, и сила духа, и несгибаемый характер. Всё это – наше место силы, оно наполняет нас энергией, смыслом, позволяет по-настоящему вдохнуть полной грудью. Я дарю мой новый клип всем тем, кто разделяет со мной любовь к нашей великой стране!», - подчеркнула певица.Говоря о клипе, стоит признать, что съёмочная группа смогла реализовать непростую задачу, придав смысловому видеоряду композиции новый неожиданный ракурс. С каждым кадром зритель будто перемещается из реального мира – в мир сказок и народных преданий, из настоящего – в глубь времён, от живописных картин родного края, словно сошедших с полотен русских художников – до трагичных образов из истории страны…По словам одного из авторов клипа «Россия» Далхата Мизиева, услышав песню в исполнении Дэи он сразу отметил, как талантливо и точно передаёт она слова и музыку песни, наделяет их своей энергетикой, трактует чувственно, торжественно, эмоционально и нежно. После этого ему и пришла идея придать работе образность оживших живописных холстов, навеянных мотивами русских мастеров. Удалось это, в том числе, и с помощью обработки видеоряда инструментами искусственного интеллекта.