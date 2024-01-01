Звёзды.ru
Музыка
Ньюс Таро События Мода Бьюти Фигура Любовь Дом Проблемы Интервью Фото Досье

Добавить в закладки

Певица Дэя презентовала долгожданный клип на песню «Россия»

Сегодня, 11:17
Эта композиция с глубоким философским смыслом уже хорошо известна слушателям.

Певица Дэя презентовала долгожданный клип на песню «Россия»
Правда, своё визуальное воплощение она получила только сегодня 30 октября, когда певица представила клип.
Надо сказать, что клип «Россия», с мощным и удивительным по красоте звучания вокалом певицы Дэи, уже успел получить высокую оценку экспертного жюри во главе со Львом Лещенко и одну из главных премий на фестивале музыкальных традиций «Хранимые веками». Большая заслуга в этом принадлежит креативной группе в составе режиссёра Далхата Мизиева и оператора Максима Мишанова. Так что, этот выбор принёс удачу!

Рассказывая о своей работе, Дэя подчеркивает, что куда бы не занесла нас судьба, в сердце у каждого из нас есть главный причал, место притяжения, родительский дом – твоя Родина – и в беде, и в радости.
- Для миллионов моих соотечественников – это Россия, в которой переплелись и невероятной красоты природа, и широта души, и сила духа, и несгибаемый характер. Всё это – наше место силы, оно наполняет нас энергией, смыслом, позволяет по-настоящему вдохнуть полной грудью. Я дарю мой новый клип всем тем, кто разделяет со мной любовь к нашей великой стране!», - подчеркнула певица.

Говоря о клипе, стоит признать, что съёмочная группа смогла реализовать непростую задачу, придав смысловому видеоряду композиции новый неожиданный ракурс. С каждым кадром зритель будто перемещается из реального мира – в мир сказок и народных преданий, из настоящего – в глубь времён, от живописных картин родного края, словно сошедших с полотен русских художников – до трагичных образов из истории страны…

По словам одного из авторов клипа «Россия» Далхата Мизиева, услышав песню в исполнении Дэи он сразу отметил, как талантливо и точно передаёт она слова и музыку песни, наделяет их своей энергетикой, трактует чувственно, торжественно, эмоционально и нежно. После этого ему и пришла идея придать работе образность оживших живописных холстов, навеянных мотивами русских мастеров. Удалось это, в том числе, и с помощью обработки видеоряда инструментами искусственного интеллекта.

Певица Дэя презентовала долгожданный клип на песню «Россия»


← Самые стильные парные выходы на преми...

Ключевые слова: Дэя

Количество просмотров: 611
Автор: Lili

Автор фото: личная страница в социальной сети

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
"Чувство любви к Родине": певица Дэя презентовала трогательную песню «Россия»
"Россия - это моя Родина": Елена Малышева рассказала, почему не хочет жить в Америке
Роскошь востока и клубный гламур: певица и блогер MIRAVI представила свой дебютный клип
Певица Zivert презентовала новый клип на песню Beverly Hills
Певица Дэя презентовала долгожданный клип на песню «Россия» Эта композиция с глубоким философским смыслом уже хорошо известна слушателям.
Самые стильные парные выходы на премии Жара Media Awards Джиган и Оксана Самойлова, Ксения Бородина с Николаем Сердюковым и Анастасия Созоник с бойфрендом.
Юлия Хадарцева продолжила свои тематические встречи в Тольятти Звёздный психолог-расстановщик и кандидат психологический наук читает лекции по всей России и зарубежью.
Что не так в отношениях Дав Кэмерон и Дамиано Давида Вот уже год прошел с тех пор, как эти двое считаются парой.
Бритни Спирс уверяет, что стала молиться, но делает это в нижнем белье Не так давно Бритни вышла замуж.
Рианна опять подтвердила статус звездного провокатора На днях Рианна стала гостьей на ужине Giorgio Baldi.
Селена Гомес уже подобрала себе костюмчик на Хеллоуин Совсем немного осталось времени до Дня всех святых.
Роузи Хантингтон-Уайтли показала свой роскошный дом В её лондонские апартаменты заглянули журналисты Vogue.
Допустимы ли игры в настоящих чувствах? Разбираемся с помощью нового трека Nick Riin «Игра» Заглавная тема нового трека — манипуляции и игры в отношениях.
Соблазнительная Кендалл Дженнер появилась на страницах M Le Magazine Du Monde Есть такая поговорка – сказал А, значит говори Б.
© 2004-2024 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.