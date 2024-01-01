Самые стильные парные выходы на премии Жара Media Awards

Анастасия Созоник и Сергей Кабанков
Эти двое добавили красок и без того яркой дорожке премии. Оба появились в красных луках. Сергей в трендовом брючном костюме с жилеткой и брюками карго, а Анастасия в красном кружеве и атласном корсете сверху. Образ звезда дополнила стильной прической в духе нулевых и красной помадой со стрелками.
Джиган и Оксана Самойлова
Самая медийная пара страны опять порадовала. Джиган появился в чёрном костюме в полоску, а Оксана в длинном платье в пол с очень смелым декольте. Ну мистер и миссис Смит, не меньше!
Ксения Бородина и Николай Сердюков
Николай выбрал total black лук, а вот Ксения просто сияла. И не только от счастье. Золотое платье длины макси с пайетками и спущенными плечами отлично подчеркнуло прекрасную фигуру Ксении.
Ольга и Максим Нечаевы
Создательница целой бьюти-империи Ольга Нечаева появилась в платье трендового цвета бордо с воротником-холтером. Образ Ольга дополнила низким пучком и классическим макияжем. Максим в чёрном костюме и в черной рубашке идеально гармонировал с «винным» образом супруги.