Звёзды.ru
Музыка
Ньюс Таро События Мода Бьюти Фигура Любовь Дом Проблемы Интервью Фото Досье

Добавить в закладки

Самые стильные парные выходы на премии Жара Media Awards

Сегодня, 11:35
Джиган и Оксана Самойлова, Ксения Бородина с Николаем Сердюковым и Анастасия Созоник с бойфрендом.

Самые стильные парные выходы на премии Жара Media Awards
Парные луки — это, конечно, особый вид искусства. И пары из нашей сегодняшней подборки отлично справились с задачей выглядеть органично и стильно.

Анастасия Созоник и Сергей Кабанков

Эти двое добавили красок и без того яркой дорожке премии. Оба появились в красных луках. Сергей в трендовом брючном костюме с жилеткой и брюками карго, а Анастасия в красном кружеве и атласном корсете сверху. Образ звезда дополнила стильной прической в духе нулевых и красной помадой со стрелками.

Самые стильные парные выходы на премии Жара Media Awards


Джиган и Оксана Самойлова

Самая медийная пара страны опять порадовала. Джиган появился в чёрном костюме в полоску, а Оксана в длинном платье в пол с очень смелым декольте. Ну мистер и миссис Смит, не меньше!

Самые стильные парные выходы на премии Жара Media Awards


Ксения Бородина и Николай Сердюков

Николай выбрал total black лук, а вот Ксения просто сияла. И не только от счастье. Золотое платье длины макси с пайетками и спущенными плечами отлично подчеркнуло прекрасную фигуру Ксении.

Самые стильные парные выходы на премии Жара Media Awards


Ольга и Максим Нечаевы

Создательница целой бьюти-империи Ольга Нечаева появилась в платье трендового цвета бордо с воротником-холтером. Образ Ольга дополнила низким пучком и классическим макияжем. Максим в чёрном костюме и в черной рубашке идеально гармонировал с «винным» образом супруги.

← Юлия Хадарцева продолжила свои темати...

Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Ольга Бузова, Оксана Самойлова с семьей, Анастасия Герц и другие звезды на премии ЖАРА Media Awards
Зендея, Ана де Армас и Кейт Бланшетт появились в фантастических нарядах на красной дорожке. Самые лучшие и самые худшие образы на премии SAG Awards
Оксана Самойлова и Джиган весело отметили день рождения дочери
Джиган рискнул жизью на Ибице, а жена Оксана Самойлова показала стройную фигуру
Самые стильные парные выходы на премии Жара Media Awards Джиган и Оксана Самойлова, Ксения Бородина с Николаем Сердюковым и Анастасия Созоник с бойфрендом.
Юлия Хадарцева продолжила свои тематические встречи в Тольятти Звёздный психолог-расстановщик и кандидат психологический наук читает лекции по всей России и зарубежью.
Что не так в отношениях Дав Кэмерон и Дамиано Давида Вот уже год прошел с тех пор, как эти двое считаются парой.
Бритни Спирс уверяет, что стала молиться, но делает это в нижнем белье Не так давно Бритни вышла замуж.
Рианна опять подтвердила статус звездного провокатора На днях Рианна стала гостьей на ужине Giorgio Baldi.
Селена Гомес уже подобрала себе костюмчик на Хеллоуин Совсем немного осталось времени до Дня всех святых.
Роузи Хантингтон-Уайтли показала свой роскошный дом В её лондонские апартаменты заглянули журналисты Vogue.
Допустимы ли игры в настоящих чувствах? Разбираемся с помощью нового трека Nick Riin «Игра» Заглавная тема нового трека — манипуляции и игры в отношениях.
Соблазнительная Кендалл Дженнер появилась на страницах M Le Magazine Du Monde Есть такая поговорка – сказал А, значит говори Б.
Зендея и Том Холланд подтвердили, что «бордо» в тренде этого сезона О том, что этот цвет самый модный в этом сезоне написали уже все глянцевые журналы.
© 2004-2024 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.