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Анастасия Ионина и Илья Авербух провели большой детский хоккейный турнир

Вчера, 19:58
Организатором этого соревнования стал Фонд Виталия и Анастасии Иониных «Наша Сила Веры».

Анастасия Ионина и Илья Авербух провели большой детский хоккейный турнир
Свой благотворительный фонд Анастасия и Виталий создали в 2019 году для того, чтобы популяризировать здоровый образ жизни и воспитывать полезные привычки у молодых жителей страны. С этого момента фонд поощряет спортивные инициативы и помогает в реализации юным спортивным талантам.

Помимо организации турнира Фонд «НСВ» выделил подающим надежды хоккеистам и фигуристам стипендии на обучение в Школах Ильи Авербуха “Наследие” во всех регионах, а также предоставил начинающим спортсменам всю необходимую для тренировок экипировку.

Анастасия Ионина и Илья Авербух провели большой детский хоккейный турнир


Ну, а торжественное открытие серии хоккейных турниров «Кубок НСВ», которые стали большим событие для юных спортсменов, состоялось в филиале Школы зимних видов спорта “Наследие” Ильи Авербуха в городе Балабаново Калужской области.

Анастасия Ионина и Илья Авербух провели большой детский хоккейный турнир


Кроме Заслуженного мастера спорта, и призера олимпийских игр Ильи Авербуха открытие турнира поддержали, зам. главы Администрации Боровского района Сергей Павлович Галкин, прокурор Боровского района Хамид Мусаевич Костоев, глава администрации города Балабаново Александр Сергеевич Козлов, президент федерации хоккея Калужской области Кирилл Леонидович Соболевский, президент федерации фигурного катания запорожской области Элина Валентиновна Демидас, партнер школ “Наследие” и руководитель компании «НадиЯ Холдинг» Гаджибеков Халит Магомедович, и, конечно Анастасия и Виталий Ионовы.

Обращаясь к юным хоккеистам, Анастасия заверила, что рада поддержать их победы и занятия спортом в дальнейшем.
- У нас с командой Ильи Авербуха есть возможность сегодня стать частичкой этого события, – сказала Анастасия Ионина.

Анастасия Ионина и Илья Авербух провели большой детский хоккейный турнир


Что касается самого турнира, то в нем приняли участие 4 команды детей 2015-2016 года рождения.
Это ХК “Наследие” из Балабаново, ХК “Ястребы” из Москвы, ХК “Угра” из Кондрово и ХК “Вектор” из Серпухова.

По итогам соревнований 1 место заняла команда ХК «Ястребы», но это только начало и последующие соревнования также пройдут в школах «Наследие» в Ставропольском крае и Республике Крым.

Анастасия Ионина и Илья Авербух провели большой детский хоккейный турнир

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Ключевые слова: Анастасия Ионина, Виталий Ионин

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Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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