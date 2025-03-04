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Ирина Шейк появилась на бразильском карнавале в перьях и стразах

Сегодня, 11:25
Вот только на днях Ирина выходила на подиум в Милане, а сейчас уже карнавалит в Бразилии.

Ирина Шейк появилась на бразильском карнавале в перьях и стразах
О том, что Шейк собиралась в Бразилию, было известно уже давно, но тогда казалось, что она летит туда, как турист, чтобы насладиться видом этого праздника. Но, как оказалось, она и сама должна была стать частью этого праздника.

Накануне она опубликовало фото, где лежит обнаженная на кровати в украшениях сапфирового цвета. В комментариях Ирина подписала, что очень рада стать вечером частью этого парада.

- Я нервничаю и взволнованна! Бразилия, я люблю тебя и спасибо тебе за теплый приём. Какая прекрасная возможность быть здесь, праздновать жизнь и любовь! – написала Шейк в комментариях к фотографии.

Ирина Шейк появилась на бразильском карнавале в перьях и стразах


Ну, а уже спустя несколько часов в сети стали появляться фото Ирины в традиционном наряде этого карнавала.

Ирина Шейк появилась на бразильском карнавале в перьях и стразах


Как кажется, некоторые мужчины даже начали молиться при виде такой красоты.

Ирина Шейк появилась на бразильском карнавале в перьях и стразах


Ирина Шейк появилась на бразильском карнавале в перьях и стразах


Ирина Шейк появилась на бразильском карнавале в перьях и стразах


Ирина Шейк появилась на бразильском карнавале в перьях и стразах


Ирина Шейк появилась на бразильском карнавале в перьях и стразах




← Благодаря своему образу Кэндис Свейнп...

Ключевые слова: Ирина Шейк

Количество просмотров: 403
Автор: Lili

Автор фото: Личная страница в социальной сети

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