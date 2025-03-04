Ирина Шейк появилась на бразильском карнавале в перьях и стразах

Накануне она опубликовало фото, где лежит обнаженная на кровати в украшениях сапфирового цвета. В комментариях Ирина подписала, что очень рада стать вечером частью этого парада.
- Я нервничаю и взволнованна! Бразилия, я люблю тебя и спасибо тебе за теплый приём. Какая прекрасная возможность быть здесь, праздновать жизнь и любовь! – написала Шейк в комментариях к фотографии.
Ну, а уже спустя несколько часов в сети стали появляться фото Ирины в традиционном наряде этого карнавала.
Как кажется, некоторые мужчины даже начали молиться при виде такой красоты.