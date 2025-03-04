Интересно, а поступят ли в продажу уменьшенные копии этой надувной Ким?
Огромная резиновая Ким Кардашьян появилась на Таймс-сквере
Сегодня, 11:11
К рекламе своего бренда Ким подошла с размахом.
Её 18-метровая фигура в бикини теперь украшает одну из главных площадей Нью Йорка и, похоже, что «резиновой женщины» таких размеров мир еще не видел.
Интересно, а поступят ли в продажу уменьшенные копии этой надувной Ким?
Интересно, а поступят ли в продажу уменьшенные копии этой надувной Ким?
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Ключевые слова: Ким Кардашьян
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Количество просмотров: 754
Автор: LiliПерейти в галерею
Автор фото: Личная страница в социальной сети
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Автор фото: Личная страница в социальной сети
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Огромная резиновая Ким Кардашьян появилась на Таймс-сквере К рекламе своего бренда Ким подошла с размахом.
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