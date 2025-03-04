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Огромная резиновая Ким Кардашьян появилась на Таймс-сквере

Сегодня, 11:11
К рекламе своего бренда Ким подошла с размахом.

Огромная резиновая Ким Кардашьян появилась на Таймс-сквере
Её 18-метровая фигура в бикини теперь украшает одну из главных площадей Нью Йорка и, похоже, что «резиновой женщины» таких размеров мир еще не видел.

Интересно, а поступят ли в продажу уменьшенные копии этой надувной Ким?

Огромная резиновая Ким Кардашьян появилась на Таймс-сквере


Огромная резиновая Ким Кардашьян появилась на Таймс-сквере


Огромная резиновая Ким Кардашьян появилась на Таймс-сквере


Огромная резиновая Ким Кардашьян появилась на Таймс-сквере


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Ключевые слова: Ким Кардашьян

Количество просмотров: 754
Автор: Lili

Автор фото: Личная страница в социальной сети

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