Лена Перминова перестала прятать своего молодого любовника

Конечно, знакомы они были давно и даже год назад вместе отметились на отдыхе в Тулуне, но они же могли быть просто друзьями, а не любовниками. В мире моды такие отношения между мужчиной и женщиной происходят сплошь и рядом.Так что, поверить в то, что она бросила своего «мужа со всеми удобствами» ради сомнительного молодого человека, старающегося изо всех сил сделать карьеру в моде и шоу бизнесе, было сложно.Но вот прошло немного времени и Лена стала официально выходить с Тарасом в свет. На днях она была замечена вместе с ним на показе Louis Vuitton и на выставке в Париже. Так что, теперь о них, как о паре заговорили более официально.А еще, не так давно, интриги добавил и тот факт, что Лена вдруг засветила очень дорогое колечко, которое вполне тянуло на обручальное. Правда, она быстро призналась, что это просто кольцо, которое ничего не значит, но внимания к своей персоне и к персоне Романова она добавила.Посмотрим, чем всё это кончится.