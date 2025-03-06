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Лена Перминова перестала прятать своего молодого любовника

Сегодня, 11:35
Поначалу Лена старалась не афишировать свои отношения с Тарасом Романовым.

Лена Перминова перестала прятать своего молодого любовника
Конечно, знакомы они были давно и даже год назад вместе отметились на отдыхе в Тулуне, но они же могли быть просто друзьями, а не любовниками. В мире моды такие отношения между мужчиной и женщиной происходят сплошь и рядом.

Так что, поверить в то, что она бросила своего «мужа со всеми удобствами» ради сомнительного молодого человека, старающегося изо всех сил сделать карьеру в моде и шоу бизнесе, было сложно.

Лена Перминова перестала прятать своего молодого любовника


Но вот прошло немного времени и Лена стала официально выходить с Тарасом в свет. На днях она была замечена вместе с ним на показе Louis Vuitton и на выставке в Париже. Так что, теперь о них, как о паре заговорили более официально.

Лена Перминова перестала прятать своего молодого любовника


А еще, не так давно, интриги добавил и тот факт, что Лена вдруг засветила очень дорогое колечко, которое вполне тянуло на обручальное. Правда, она быстро призналась, что это просто кольцо, которое ничего не значит, но внимания к своей персоне и к персоне Романова она добавила.

Посмотрим, чем всё это кончится.

Лена Перминова перестала прятать своего молодого любовника


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Ключевые слова: Лена Перминова

Количество просмотров: 936
Автор: Lili

Автор фото: скрин

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