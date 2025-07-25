Как светская Москва отпраздновала открытие Ocean Basket

Поводом для такого мгновенного путешествия стало долгожданное открытие в Москве легендарного ресторана Ocean Basket, который уже 30 лет радует гурманов по всему миру.Гостей вечера встречали изысканные закуски в средиземноморском стиле, свежайшие морепродукты и летние авторские коктейли. За визуальную магию и создание атмосферы расслабленного отдыха отвечал главный партнер мероприятия — международный бренд товаров для дома Madame Coco, чьи дизайнерские решения превратили пространство в настоящий морской оазис.Музыкальным сердцем вечеринки стал сет от любимца светской публики DJ Дмитрия Тамахина, а провожали закат гости под зажигательные треки от DJ MARNI KRASSO. Оценить новое гастрономическое место собрались группа «Фабрика», Владимир Хацкевич, Кристина Таспин, Константин Андрикопулос, Группа «Фабрика», Никита Киоссе, Даниил Федоров, Максим Завидия, Никита Никитин, STESHA, Майя Донцова, Владимир Абрамкин, Кристина Таспин, Евгения Синицкая, Lyudmi и другие.