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Как светская Москва отпраздновала открытие Ocean Basket

25.07.25 / 15:07
На один вечер столичный ритм сменился беззаботной атмосферой средиземноморья.

Как светская Москва отпраздновала открытие Ocean Basket
Поводом для такого мгновенного путешествия стало долгожданное открытие в Москве легендарного ресторана Ocean Basket, который уже 30 лет радует гурманов по всему миру.

Как светская Москва отпраздновала открытие Ocean Basket


Гостей вечера встречали изысканные закуски в средиземноморском стиле, свежайшие морепродукты и летние авторские коктейли. За визуальную магию и создание атмосферы расслабленного отдыха отвечал главный партнер мероприятия — международный бренд товаров для дома Madame Coco, чьи дизайнерские решения превратили пространство в настоящий морской оазис.

Как светская Москва отпраздновала открытие Ocean Basket


Музыкальным сердцем вечеринки стал сет от любимца светской публики DJ Дмитрия Тамахина, а провожали закат гости под зажигательные треки от DJ MARNI KRASSO. Оценить новое гастрономическое место собрались группа «Фабрика», Владимир Хацкевич, Кристина Таспин, Константин Андрикопулос, Группа «Фабрика», Никита Киоссе, Даниил Федоров, Максим Завидия, Никита Никитин, STESHA, Майя Донцова, Владимир Абрамкин, Кристина Таспин, Евгения Синицкая, Lyudmi и другие.

Как светская Москва отпраздновала открытие Ocean Basket


Как светская Москва отпраздновала открытие Ocean Basket


Как светская Москва отпраздновала открытие Ocean Basket

← Гастрономический дебют haute couture: премь...

Ключевые слова: Владимир Хацкевич, Кристина Таспин, Константин Андрикопулос, Группа «Фабрика», Никита Киоссе, Даниил Федоров, Максим Завидия, Никита Никитин, STESHA, Майя Донцова, Владимир Абрамкин, Евгения Синицкая, Lyudmi

Количество просмотров: 2 405
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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Как светская Москва отпраздновала открытие Ocean Basket На один вечер столичный ритм сменился беззаботной атмосферой средиземноморья.
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