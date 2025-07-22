Гастрономический дебют haute couture: премьера series Flavors of Couture в ресторане Savva

Это был первый вечер из серии Flavors of Couture. В рамках проекта Андрей исследует, как искусство, высокая кухня и мода переплетаются в гастрономической коллекции haute couture, а коньяк Courvoisier идеально дополняет эту концепцию.Среди гостей были Милош Бикович, актёр и продюсер с завораживающим голосом и харизмой; Дмитрий Логинов, создатель брендов Arsenicum и Loginov, дизайнер театральных и кинематографических костюмов, а также элегантных образов для звёзд шоу-бизнеса; Представители ведущих медиа, освещающие жизнь и события столичной сцены.Тема вечера «Искусство. Вдохновение». В мягком свете ресторана не хотелось говорить о кино или живописи — хотелось жить в их атмосфере. Каждый элемент меню был продуман до мелочей, создавая сценарий, который вел к яркому финалу. Завершением вечера стал цветочный Courvoisier, придавший гастрономическому вечеру изысканное послевкусие.Проект Flavors of Couture — это гастрономический сезон, где haute couture проявляется через мастерство, внимание к деталям и эмоциональную глубину. Гостем вечера стал Милош Бикович, который видит в гастрономии, как и в кино, средство выразительного повествования.Впереди гостей ждут новые впечатления:В сентябре — запуск лимитированного дизайнерского сета, который станет основой ужина в духе высокой моды, изящного и выразительного, как подиумный показ.В декабре — финальный вечер, вдохновленный поездкой Андрея Шмакова в провинцию Коньяк во Франции. Этот ужин станет кульминацией его гастрономических поисков и переосмыслением традиций haute cuisine и французского наследия коньяка.