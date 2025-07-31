Невестка популярной певицы Валерии и молодая мама Лиана Шульгина вышла в свет всего через три месяца после рождения второго ребенка

Событие прошло в уютной атмосфере, где царили эстетика, творчество и индивидуальность. Гости рисовали картины, вдохновляясь своими образами. Лиана поделилась впечатлениями в личном Telegram-канале, опубликовав солнечные кадры и утонченную подпись: «Мы рисовали, а бренд прислал мне образ, в котором я была».Лиана появилась в эффектном мини-платье из коллекции Post Meridiem. Модель цвета слоновой кости с открытыми плечами и декоративными цветами идеально подчеркнула её фигуру. Платье гармонично вписалось в вечерний формат, создавая романтичный и утончённый образ. Светлые тона и актуальный крой стали иллюстрацией философии бренда, где женственность и авторский стиль всегда идут рука об руку.Внешний вид Лианы вызвал настоящий фурор, особенно учитывая, что с момента родов прошло всего три месяца. Ранее она делилась прогрессом: «На весах 50,8 кг. После выписки было 60,2. По плану должно быть 49 кг в сентябре-октябре, и, кажется, всё идет по плану». Фанаты не скрывали восхищения: «Супер выглядишь», «Великолепный результат», «Куколка».Фотоотчет из личного канала Лианы позволяет увидеть атмосферу мероприятия её глазами: свет, легкость, элегантность и, конечно, её платье, ставшее визуальным символом вечера. Post Meridiem вновь доказал, что современный fashion — это не только одежда, но и опыт, стиль жизни и красивая история.