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Невестка популярной певицы Валерии и молодая мама Лиана Шульгина вышла в свет всего через три месяца после рождения второго ребенка

31.07.25 / 15:58
Девушка блистала на светском мероприятие, организованном брендом Post Meridiem.

Невестка популярной певицы Валерии и молодая мама Лиана Шульгина вышла в свет всего через три месяца после рождения второго ребенка
Событие прошло в уютной атмосфере, где царили эстетика, творчество и индивидуальность. Гости рисовали картины, вдохновляясь своими образами. Лиана поделилась впечатлениями в личном Telegram-канале, опубликовав солнечные кадры и утонченную подпись: «Мы рисовали, а бренд прислал мне образ, в котором я была».

Невестка популярной певицы Валерии и молодая мама Лиана Шульгина вышла в свет всего через три месяца после рождения второго ребенка


Лиана появилась в эффектном мини-платье из коллекции Post Meridiem. Модель цвета слоновой кости с открытыми плечами и декоративными цветами идеально подчеркнула её фигуру. Платье гармонично вписалось в вечерний формат, создавая романтичный и утончённый образ. Светлые тона и актуальный крой стали иллюстрацией философии бренда, где женственность и авторский стиль всегда идут рука об руку.

Невестка популярной певицы Валерии и молодая мама Лиана Шульгина вышла в свет всего через три месяца после рождения второго ребенка


Внешний вид Лианы вызвал настоящий фурор, особенно учитывая, что с момента родов прошло всего три месяца. Ранее она делилась прогрессом: «На весах 50,8 кг. После выписки было 60,2. По плану должно быть 49 кг в сентябре-октябре, и, кажется, всё идет по плану». Фанаты не скрывали восхищения: «Супер выглядишь», «Великолепный результат», «Куколка».

Фотоотчет из личного канала Лианы позволяет увидеть атмосферу мероприятия её глазами: свет, легкость, элегантность и, конечно, её платье, ставшее визуальным символом вечера. Post Meridiem вновь доказал, что современный fashion — это не только одежда, но и опыт, стиль жизни и красивая история.

Невестка популярной певицы Валерии и молодая мама Лиана Шульгина вышла в свет всего через три месяца после рождения второго ребенка



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Ключевые слова: Лиана Шульгина

Количество просмотров: 1 833
Автор: Lili

Автор фото: Личная страница в социальной сети

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Невестка популярной певицы Валерии и молодая мама Лиана Шульгина вышла в свет всего через три месяца после рождения второго ребенка Девушка блистала на светском мероприятие, организованном брендом Post Meridiem.
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