Предприниматель и бизнес-коуч Петр Осипов проведет в Москве трехдневный воркшоп по стратегии жизни и бизнеса

Участники проведут аудит своей текущей жизненной и профессиональной сферы, выявят внутренние ограничения, которые тормозят развитие, проанализируют эмоциональное состояние и узнают, как выстраивать действия и финансовую модель под собственные цели, ценности и ритм.
Сбор гостей состоится с 9 до 11 утра и весь первый день будет посвящен осознанию текущего положения, выявлению «невидимых потолков», напряжений и разрывов между реальностью и желаниями.
Во второй день участники займутся пересборкой: ниша, продукт, позиционирование, источники дохода. Все это будет рассматриваться с учетом индивидуальных особенностей.
А третий день будет доступен только участникам тарифа PREMIUM. Это кейс-разборы, ответы Петра Осипова на личные вопросы из зала и настройка стратегии «в живом времени» с конкретными решениями и шагами на ближайший год.
Важное отличие этого воркшопа – высокая степень вовлечения. Все три дня будут построены как последовательная и структурированная работа с собой через практики, упражнения, групповые включения и персональные разборы.
Каждому участнику после мероприятия будет предложен индивидуальный список целевых шагов, чтобы перейти от осознаний к реальным действиям. Событие рассчитано на предпринимателей, которые уперлись в потолок. На специалистов и руководителей, уставших тащить все на себе. На тех, кто много делает, но мало двигается вперед. И особенно – на людей, которым важно не просто «прокачать бизнес», а пересобрать свою профессиональную и жизненную траекторию заново с пониманием себя, своего ритма и истинных целей.