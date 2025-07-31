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Предприниматель и бизнес-коуч Петр Осипов проведет в Москве трехдневный воркшоп по стратегии жизни и бизнеса

31.07.25 / 16:13
Его воркшоп «Аутентичность» рассчитан на три дня живой работы.

Предприниматель и бизнес-коуч Петр Осипов проведет в Москве трехдневный воркшоп по стратегии жизни и бизнеса
Программа Петра Осипова с психоэмоциональной диагностикой М2 пройдет офлайн с 8 по 10 августа в МТС Live Холл Москва. Она будет строиться вокруг глубокой личной диагностики и пошаговой сборки индивидуальной стратегии без универсальных решений и готовых шаблонов. На сегодняшний день регистрацию прошли уже более 1500 человек.

Участники проведут аудит своей текущей жизненной и профессиональной сферы, выявят внутренние ограничения, которые тормозят развитие, проанализируют эмоциональное состояние и узнают, как выстраивать действия и финансовую модель под собственные цели, ценности и ритм.

Сбор гостей состоится с 9 до 11 утра и весь первый день будет посвящен осознанию текущего положения, выявлению «невидимых потолков», напряжений и разрывов между реальностью и желаниями.
Во второй день участники займутся пересборкой: ниша, продукт, позиционирование, источники дохода. Все это будет рассматриваться с учетом индивидуальных особенностей.
А третий день будет доступен только участникам тарифа PREMIUM. Это кейс-разборы, ответы Петра Осипова на личные вопросы из зала и настройка стратегии «в живом времени» с конкретными решениями и шагами на ближайший год.

Предприниматель и бизнес-коуч Петр Осипов проведет в Москве трехдневный воркшоп по стратегии жизни и бизнеса


Важное отличие этого воркшопа – высокая степень вовлечения. Все три дня будут построены как последовательная и структурированная работа с собой через практики, упражнения, групповые включения и персональные разборы.

Каждому участнику после мероприятия будет предложен индивидуальный список целевых шагов, чтобы перейти от осознаний к реальным действиям. Событие рассчитано на предпринимателей, которые уперлись в потолок. На специалистов и руководителей, уставших тащить все на себе. На тех, кто много делает, но мало двигается вперед. И особенно – на людей, которым важно не просто «прокачать бизнес», а пересобрать свою профессиональную и жизненную траекторию заново с пониманием себя, своего ритма и истинных целей.

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Ключевые слова: Петр Осипов

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Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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Предприниматель и бизнес-коуч Петр Осипов проведет в Москве трехдневный воркшоп по стратегии жизни и бизнеса Его воркшоп «Аутентичность» рассчитан на три дня живой работы.
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