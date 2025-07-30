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Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц опять сыграли свадьбу

Вчера, 16:51
Вот только в этот раз никто из семьи Бекхэмов на ней не присутствовал.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц опять сыграли свадьбу
Стоит напомнить, что их первое официальное бракосочетание в апреле 2022 года не обошлось без проблем.

Тогда на церемонии все было очень и очень пышно, а среди гостей Ева Лонгория, Spice Girls, Гордон Рамзи и другие звезды. За вечер Никола сменила три платья от Valentino, которые и стали одной из причин, разрушивших её мечту о безупречном празднике.

Такому выбору была очень недовольна Виктория Бекхэм, рассчитывавшая, что невеста пойдет под венец в платье её бренда. Правда, Никола позже уверяла, что так и должно было быть, но ателье Виктории не успевало подготовить платье в срок и ей пришлось срочно заказывать себе наряды в другом месте. В любом случае, отношения были подпорчены, а на сегодняшний день Бруклин и вовсе перестал поддерживать отношения с родителями.

В этот раз церемония была очень камерной и супруги просто обновили свадебные клятвы в присутствии близких им людей. Фотографиями с этого мероприятия парочка предпочла пока не делиться, но и без этого на их страничках в социальной сети есть на что посмотреть.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц опять сыграли свадьбу


Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц опять сыграли свадьбу


Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц опять сыграли свадьбу


Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц опять сыграли свадьбу


Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц опять сыграли свадьбу


Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц опять сыграли свадьбу




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Ключевые слова: Бруклин Бекхэм, Никола Пельтц

Количество просмотров: 1 261
Автор: Lili

Автор фото: Личная страница в социальной сети

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