Рианна вышла на улицу в винтажном экстравагантном платье

Недавняя фотография певицы с младенцем на руках вызвала шквал поздравлений в сети, ошибочно принятых за подтверждение рождения третьего ребенка. Однако оказалось, что это был лишь фальстарт, и Рианна всё ещё находится в ожидании. Но новость о её интересном положении – далеко не единственная тема, волнующая поклонников и СМИ. Не меньший ажиотаж вызывает её экстравагантный стиль одежды, постоянно меняющийся и удивляющий своей непредсказуемостью. Взять хотя бы её последний выход в свет: невероятный образ с горжеткой, изготовленной из пушистых меховых хвостиков – настоящий вызов устоявшимся канонам моды.Эта беременность Рианны кардинально отличается от предыдущей. В прошлый раз она демонстрировала публике смелые, эротизированные образы, которые подчеркивали её женственность и сексуальность. Сейчас же её стиль можно охарактеризовать как более расслабленный и домашний. Певица часто появляется на публике в спортивных штанах и тапочках, словно не заботясь о внешнем виде и предпочитая комфорт.В этом есть своя привлекательность – естественность и непринужденность. Этот контраст особенно заметен, если сравнить его с предыдущим образом, когда Рианна блистала на публике. Но и сейчас она не лишена оригинальности. Например, не так давно Рианна продемонстрировала винтажное платье 2001 года от Issey Miyake, словно выхваченное из капсулы времени.Она прогуливалась в нём по городу, вызывая ассоциации с ярким, жизнерадостным и немного наивным "жвачным пузырём" – образ, одновременно стильный и невероятно комфортный. Её легкомысленность и свобода самовыражения в одежде не могут не восхищать. В её образах нет места скуке, она постоянно экспериментирует, смело сочетая несочетаемое, и именно эта непредсказуемость делает её стиль таким запоминающимся и обсуждаемым.Эта беременность Рианны демонстрирует ее эволюцию как иконы стиля – от дерзких, эпатажных образов к более уютным, но не менее оригинальным решениям. Она остается верна себе, но демонстрирует новую грань своего таланта, на этот раз – в искусстве повседневной элегантности.