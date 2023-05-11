Папарацци поймали молодую возлюбленную 79-летнего Роберта Де Ниро на прогулке с малышом

Несколько дней назад стало известно, что у 79-летнего Роберта Де Ниро появился седьмой ребенок. Об этом радостном событии он рассказал в ходе интервью ET Canada о новом фильме «Уикенд с батей».Напомним, в недавней беседе с журналистом у Де Ниро спросили, каково это быть отцом шестерых детей, на что Роберт заявил: «У меня только что родился ребенок». Представитель артиста позже подтвердил, что голливудский актер ничего не перепутал и у него действительно появился седьмой ребенок.По данным журналистов, матерью малыша стала его инструктор по боевым искусствам Тиффани Чен, с которой актер познакомился на съемках фильма «Стажер» в 2015 году. Именно она попала в объективы папарацци во время прогулки с новорожденным в Нью-Йорке.45-летняя Тиффани несла младенца на руках, пока ее телохранитель шел позади и катил коляску. Малыш был одет в розовый комбинезон, из-за чего журналисты предположили, что это девочка, хотя официально актер пока не рассекретил пол новорожденного.