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Папарацци поймали молодую возлюбленную 79-летнего Роберта Де Ниро на прогулке с малышом

11.05.23 / 15:06
Матерью седьмого ребенка актера стала его инструктор по боевым искусствам Тиффани Чен.

Папарацци поймали молодую возлюбленную 79-летнего Роберта Де Ниро на прогулке с малышом
Несколько дней назад стало известно, что у 79-летнего Роберта Де Ниро появился седьмой ребенок. Об этом радостном событии он рассказал в ходе интервью ET Canada о новом фильме «Уикенд с батей».

Папарацци поймали молодую возлюбленную 79-летнего Роберта Де Ниро на прогулке с малышом


Напомним, в недавней беседе с журналистом у Де Ниро спросили, каково это быть отцом шестерых детей, на что Роберт заявил: «У меня только что родился ребенок». Представитель артиста позже подтвердил, что голливудский актер ничего не перепутал и у него действительно появился седьмой ребенок.

По данным журналистов, матерью малыша стала его инструктор по боевым искусствам Тиффани Чен, с которой актер познакомился на съемках фильма «Стажер» в 2015 году. Именно она попала в объективы папарацци во время прогулки с новорожденным в Нью-Йорке.

Папарацци поймали молодую возлюбленную 79-летнего Роберта Де Ниро на прогулке с малышом


45-летняя Тиффани несла младенца на руках, пока ее телохранитель шел позади и катил коляску. Малыш был одет в розовый комбинезон, из-за чего журналисты предположили, что это девочка, хотя официально актер пока не рассекретил пол новорожденного.

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Ключевые слова: Роберт Де Ниро, Тиффани Чен, olganews

Количество просмотров: 6 838
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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