Анна Семенович оправдалась за слова о Романе Костомарове

А недавно ряд СМИ вспомнил слова Анны Семенович о Костомарове. Не все знают, что когда-то они были партнерами и в 2000-ом году выиграли серебро чемпионата России. Тогда певица рассказывала, что Роман приходил на тренировки впившим и грубил ей. После того как старые высказывания Анны были растиражированы на нее посыпался шквал критики, а некоторые решили, что причиной такого тяжелого течения болезни спортсмена, стал его алкоголизм. Певица поспешила оправдаться, заявив, что ее слова вырвали из контекста.
"Выпивали все после соревнований. Все ругались. Когда люди катаются в паре, это естественный процесс. На тренировках ругались, могли и матерные слова вылетать. Но я не говорила, что Рома алкоголик, что он гад. Это ужасная клевета. Мне было безумно неприятно читать заголовки, за счет которых журналисты делали рейтинги своим изданиям", - рассказала Семенович в интервью Алене Жигаловой.