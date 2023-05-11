Анна Семенович оправдалась за слова о Романе Костомарове

Роман Костомаров был госпитализирован в самом начале этого года. Медики диагностировали у него пневмонию и экстренно приступили к лечению. Несмотря на их старания, состояние спортсмена стремительно ухудшалось. Из-за развившегося сепсиса Роману провели ряд ампутаций. Сообщалось так же, что он перенес два инсульта и в целом весь организм Романа заметно ослаб. Но к счастью, врачам все же удалось сохранить ему жизнь. Недавно фигурист опубликовал первое фото за эти месяцы и поблагодарил тех, кто о нем беспокоился.А недавно ряд СМИ вспомнил слова Анны Семенович о Костомарове. Не все знают, что когда-то они были партнерами и в 2000-ом году выиграли серебро чемпионата России. Тогда певица рассказывала, что Роман приходил на тренировки впившим и грубил ей. После того как старые высказывания Анны были растиражированы на нее посыпался шквал критики, а некоторые решили, что причиной такого тяжелого течения болезни спортсмена, стал его алкоголизм. Певица поспешила оправдаться, заявив, что ее слова вырвали из контекста."Выпивали все после соревнований. Все ругались. Когда люди катаются в паре, это естественный процесс. На тренировках ругались, могли и матерные слова вылетать. Но я не говорила, что Рома алкоголик, что он гад. Это ужасная клевета. Мне было безумно неприятно читать заголовки, за счет которых журналисты делали рейтинги своим изданиям", - рассказала Семенович в интервью Алене Жигаловой.