Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

"Ужасно страдаю": Оксана Самойлова сообщила, что задумывается о пятом ребенке

Сегодня, 11:35
Оксана Самойлова и Джиган воспитывают четверых детей.

"Ужасно страдаю": Оксана Самойлова сообщила, что задумывается о пятом ребенке
Супруги долго мечтали о сыне, и три года назад у них родился мальчик, получивший имя Давид. Тогда Оксана заявила, что больше не планирует рожать. Однако, сейчас призналась, что глядя на то, как быстро растет сын, задумывается о еще одном малыше. Останавливают ее опасения, что она не сможет уделять достаточное количество времени всем детям.

"Ужасно страдаю": Оксана Самойлова сообщила, что задумывается о пятом ребенке


"Чем старше дети, тем больше внимания им нужно уделять каждому отдельно. Даже с четырьмя я понимаю, что у меня это не всегда получается, ужасно страдаю от этого. Хотя я максимально выкладываюсь и очень много времени им посвящаю", - рассказала супруга рэпера.

"Ужасно страдаю": Оксана Самойлова сообщила, что задумывается о пятом ребенке


Кстати, дочки Оксаны носят ее фамилию, а у сына фамилия Джигана. По словам Самойловой, это лишь стечение обстоятельств. После замужества она не захотела менять фамилию, а детей на автомате записывали так же. После рождения сына музыкант захотел, чтобы хоть кто-то из наследников носил его фамилию, и Оксана согласилась.

← Молодая жена Константина Ивлева расск...

Ключевые слова: julianews, Оксана Самойлова

Количество просмотров: 949
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Оксана Самойлова рассказала, что ее сын был госпитализирован
Оксана Самойлова ответила на вопрос о пятом ребенке
Оксана Самойлова заявила, что сын - самый умный из её детей
Оксана Самойлова призналась, что обманывала Джигана в начале отношений
"Сделал больно и предал": Гуф обнародовал переписку с Айзой Отношения между Гуфом и Айзой опять обострились.
Ляйсан Утяшева рассказала о том, как Павел Воля спас ее от депрессии после трагедии Ляйсан Утяшева и Павел Воля вместе появились в новом видео для YouTube-канала «Стрелец-Молодец» и вспомнили, как начинались их отношения.
Светлана Лобода рассказала о финансовых трудностях и сильной потере в весе Артистка дала откровенное интервью.
Певица Ольга Орлова призналась, что иногда экономит на себе У 45-летней певицы Ольги Орловой вряд ли есть какие-либо проблемы с финансами.
Стало известно, с кем хотят жить дети Анджелины Джоли и Брэда Питта В семье некогда возлюбленных Анджелины Джоли и Брэда Питта, похоже, никогда не бывает спокойно.
Стало известно, что творится в отношениях звезды сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Тори Спеллинг после новостей о разводе Отношения звезды сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Тори Спеллинг и актера Дина МакДермотта переживают не лучшие времена.
"Раны должны зажить": Роман Костомаров проходит реабилитацию Вот уже почти полгода Роман Костомаров находится в больнице.
Жена Андрея Чуева решила с ним развестись Андрей Чуев и Виктория Морозова поженились в 2017 году.
Тигран Салибеков выиграл суд у бывшей жены Тигран и Юлия Салибековы за годы брака приобрели пять квартир, которые после развода стали причиной скандалов.
"Ужасно страдаю": Оксана Самойлова сообщила, что задумывается о пятом ребенке Оксана Самойлова и Джиган воспитывают четверых детей.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.