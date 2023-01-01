"Ужасно страдаю": Оксана Самойлова сообщила, что задумывается о пятом ребенке

Супруги долго мечтали о сыне, и три года назад у них родился мальчик, получивший имя Давид. Тогда Оксана заявила, что больше не планирует рожать. Однако, сейчас призналась, что глядя на то, как быстро растет сын, задумывается о еще одном малыше. Останавливают ее опасения, что она не сможет уделять достаточное количество времени всем детям."Чем старше дети, тем больше внимания им нужно уделять каждому отдельно. Даже с четырьмя я понимаю, что у меня это не всегда получается, ужасно страдаю от этого. Хотя я максимально выкладываюсь и очень много времени им посвящаю", - рассказала супруга рэпера.Кстати, дочки Оксаны носят ее фамилию, а у сына фамилия Джигана. По словам Самойловой, это лишь стечение обстоятельств. После замужества она не захотела менять фамилию, а детей на автомате записывали так же. После рождения сына музыкант захотел, чтобы хоть кто-то из наследников носил его фамилию, и Оксана согласилась.