Тигран Салибеков выиграл суд у бывшей жены

Участник "Дома-2" уже долго время пытается отсудить жилплощадь, которая была куплена для их младшего сына. Вначале ему не удавалось этого сделать, но на очередном судебном заседании судья встал на сторону Тиграна.
"Отец года - истец - все-таки отгрыз квартиру у Баграта, у младшего сына. Очень жаль, ребенок останется без квартиры. Потом не удивляйся отношению детей к тебе", - высказалась Юлия.
Она жалуется на то, что Салибеков платить алименты только после визита приставов, а на судебные тяжбы уходит много денег. Самому же Тиграну оплатить адвокатов помогают его родители.
Ключевые слова: julianews
, Юлия Салибекова
, Тигран Салибеков
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Автор: zvezdi.ru
Автор фото: Социальная сеть
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