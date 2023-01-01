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Тигран Салибеков выиграл суд у бывшей жены

Сегодня, 11:37
Тигран и Юлия Салибековы за годы брака приобрели пять квартир, которые после развода стали причиной скандалов.

Тигран Салибеков выиграл суд у бывшей жены
Участник "Дома-2" уже долго время пытается отсудить жилплощадь, которая была куплена для их младшего сына. Вначале ему не удавалось этого сделать, но на очередном судебном заседании судья встал на сторону Тиграна.

Тигран Салибеков выиграл суд у бывшей жены


"Отец года - истец - все-таки отгрыз квартиру у Баграта, у младшего сына. Очень жаль, ребенок останется без квартиры. Потом не удивляйся отношению детей к тебе", - высказалась Юлия.

Тигран Салибеков выиграл суд у бывшей жены


Она жалуется на то, что Салибеков платить алименты только после визита приставов, а на судебные тяжбы уходит много денег. Самому же Тиграну оплатить адвокатов помогают его родители.

Тигран Салибеков выиграл суд у бывшей жены

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Ключевые слова: julianews, Юлия Салибекова, Тигран Салибеков

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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