У Александра Шоуа родился сын

"Выступление близилось к концу, но Саше, разумеется, пришлось его прервать! Мы погрузились в машину, помчались в медицинский центр на Севастопольском — из Подмосковья, где проходил праздник, ехать было минут 40. И тут начались схватки, да еще и каждые 10 минут. Муж в шоке, привез меня, передал врачам, те тут же подняли в родовую. Весь процесс занял всего три часа, после чего мы познакомились с нашим сыночком. Малыш появился на свет крупненьким — 53 см и весом 3700 г", - сообщила супруга Шоуа.
У Александра есть дочь Майа, которая родилась в его первом браке. После развода с ее матерью, он мало виделся с девочкой, но потом смог наладить общение с ребенком.