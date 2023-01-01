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У Александра Шоуа родился сын

Вчера, 20:07
Александр Шоуа счастлив во втором браке. В 2014-ом году у супругов родилась дочь Таисия.

У Александра Шоуа родился сын
А сегодня рано утром у певца родился сын. Наталья рассказала, что у нее отошли воды, когда ее муж был на сцене.

У Александра Шоуа родился сын


"Выступление близилось к концу, но Саше, разумеется, пришлось его прервать! Мы погрузились в машину, помчались в медицинский центр на Севастопольском — из Подмосковья, где проходил праздник, ехать было минут 40. И тут начались схватки, да еще и каждые 10 минут. Муж в шоке, привез меня, передал врачам, те тут же подняли в родовую. Весь процесс занял всего три часа, после чего мы познакомились с нашим сыночком. Малыш появился на свет крупненьким — 53 см и весом 3700 г", - сообщила супруга Шоуа.

У Александра есть дочь Майа, которая родилась в его первом браке. После развода с ее матерью, он мало виделся с девочкой, но потом смог наладить общение с ребенком.

У Александра Шоуа родился сын

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Ключевые слова: julianews, Александр Шоуа

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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