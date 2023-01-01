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Звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина рассекретила пол будущего ребенка

Вчера, 11:12
В июне этого года звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина удивила поклонников новостями о беременности.

Звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина рассекретила пол будущего ребенка
А уже через месяц после громкого заявления актриса вышла замуж.

Накануне она решилась на еще одно признание и рассекретила пол будущего ребенка. По словам Ольги, от гендерной вечеринки она решила отказаться. Вместе с мужем Евгением Апанасевичем они традиционно все узнали на УЗИ, а после рассказали близким и друзьям.

Звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина рассекретила пол будущего ребенка


«Без лишних слов! У нас будет дочка», – рассказала поклонникам Кузьмина.

Фанаты актрисы искренне порадовались за нее в комментариях и пожелали Ольге легких родов.

Стоит отметить, что Кузьмина уже является мамой. Сына Гордея артистка родила от бывшего мужа Алексея Терещенко.

Звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина рассекретила пол будущего ребенка


Евгений Апанасевич, к слову, тоже не впервые станет папой — у него уже есть двое наследников от прошлых отношений.

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Ключевые слова: Ольга Кузьмина, Евгений Апанасевич, olganews

Количество просмотров: 1 599
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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