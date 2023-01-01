Звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина рассекретила пол будущего ребенка

Накануне она решилась на еще одно признание и рассекретила пол будущего ребенка. По словам Ольги, от гендерной вечеринки она решила отказаться. Вместе с мужем Евгением Апанасевичем они традиционно все узнали на УЗИ, а после рассказали близким и друзьям.
«Без лишних слов! У нас будет дочка», – рассказала поклонникам Кузьмина.
Фанаты актрисы искренне порадовались за нее в комментариях и пожелали Ольге легких родов.
Стоит отметить, что Кузьмина уже является мамой. Сына Гордея артистка родила от бывшего мужа Алексея Терещенко.
Евгений Апанасевич, к слову, тоже не впервые станет папой — у него уже есть двое наследников от прошлых отношений.