27-летняя фигуристка Аделина Сотникова сообщила о пополнении в семье

Спортсменка родила сына от теннисиста Дмитрия Попко. А накануне в семье чемпионки произошло еще одно пополнение.На странице в своих социальных сетях Аделина рассказала поклонникам о том, что стала тетей. Ее младшая сестра Мария родила первенца, фото с которым Сотникова опубликовала в блоге.«Я стала тетей! Добро пожаловать в наш мир, малыш! Я буду тебе лучшей тетей на планете. Поздравляю тебя, мамочка!» — обратилась спортсменка к сестре и новорожденному племяннику.Фигуристка также опубликовала селфи с новоиспеченной мамочкой. Аделина попросила фолловеров поздравить ее сестру с рождением ребенка.Мария Сотникова родилась с серьезным генетическим заболеванием. У девушки проблемы со слухом, речью и развитием лицевых костей. Ранее чемпионка рассказывала, что свои первые гонорары откладывала на лечение сестры. Аделине хотелось, чтобы Мария жила жизнью обычного человека и не стеснялась своих особенностей.