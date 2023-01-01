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27-летняя фигуристка Аделина Сотникова сообщила о пополнении в семье

Сегодня, 11:52
Осенью прошлого года фигуристка Аделина Сотникова впервые стала мамой.

27-летняя фигуристка Аделина Сотникова сообщила о пополнении в семье
Спортсменка родила сына от теннисиста Дмитрия Попко. А накануне в семье чемпионки произошло еще одно пополнение.

На странице в своих социальных сетях Аделина рассказала поклонникам о том, что стала тетей. Ее младшая сестра Мария родила первенца, фото с которым Сотникова опубликовала в блоге.

27-летняя фигуристка Аделина Сотникова сообщила о пополнении в семье


«Я стала тетей! Добро пожаловать в наш мир, малыш! Я буду тебе лучшей тетей на планете. Поздравляю тебя, мамочка!» — обратилась спортсменка к сестре и новорожденному племяннику.

Фигуристка также опубликовала селфи с новоиспеченной мамочкой. Аделина попросила фолловеров поздравить ее сестру с рождением ребенка.

27-летняя фигуристка Аделина Сотникова сообщила о пополнении в семье


Мария Сотникова родилась с серьезным генетическим заболеванием. У девушки проблемы со слухом, речью и развитием лицевых костей. Ранее чемпионка рассказывала, что свои первые гонорары откладывала на лечение сестры. Аделине хотелось, чтобы Мария жила жизнью обычного человека и не стеснялась своих особенностей.

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Ключевые слова: Аделина Сотникова, Мария Сотникова, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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