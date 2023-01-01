Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко ждут четвертого ребенка

На странице личного блога счастливые супруги рассказали о том, что совсем скоро у них родится четвертый по счету ребенок. 29-летняя возлюбленная спортсмена поделилась снимками с округлившимся животом.На опубликованных фотографиях запечатлены сама Анастасия, Дмитрий, две дочки Милана и Ева, а также сын Алексей. Костенко для съемки выбрала черное платье с глубокими вырезами, которое подчеркнуло ее живот. Украшением образа стал красный цветок.«Шесть Я», — написала модель в блоге.«Плюс один. Спасибо, любимая!» — обратился Дмитрий к жене на своей страничке в социальных сетях и дополнил, что «на этом не останавливаемся. Команду мы все-таки соберем».Поклонники звездной семьи пришли в восторг от этой новости и принялись поздравлять с радостным событием: «Какое это счастье, поздравляю!»; «Легкой беременности!»; «Какие красивые и счастливые!».К фолловерам присоединилась и другая популярная мамочка Регина Тодоренко: «Вот это да! Герои! Поздравляем!».Примечательно, что буквально в мае этого года Костенко закончила кормить грудью младшего ребенка и решилась на пластическую операцию. Многодетная Анастасия увеличила грудь в одной из клиник Дубая. И, вероятно, этот факт не помешал девушке решиться на новую беременность.