Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко ждут четвертого ребенка

Сегодня, 10:51
В многодетной семье футболиста Дмитрия Тарасова и его жены Анастасии Костенко грядет пополнение.

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко ждут четвертого ребенка
На странице личного блога счастливые супруги рассказали о том, что совсем скоро у них родится четвертый по счету ребенок. 29-летняя возлюбленная спортсмена поделилась снимками с округлившимся животом.

На опубликованных фотографиях запечатлены сама Анастасия, Дмитрий, две дочки Милана и Ева, а также сын Алексей. Костенко для съемки выбрала черное платье с глубокими вырезами, которое подчеркнуло ее живот. Украшением образа стал красный цветок.

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко ждут четвертого ребенка


«Шесть Я», — написала модель в блоге.

«Плюс один. Спасибо, любимая!» — обратился Дмитрий к жене на своей страничке в социальных сетях и дополнил, что «на этом не останавливаемся. Команду мы все-таки соберем».

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко ждут четвертого ребенка


Поклонники звездной семьи пришли в восторг от этой новости и принялись поздравлять с радостным событием: «Какое это счастье, поздравляю!»; «Легкой беременности!»; «Какие красивые и счастливые!».

К фолловерам присоединилась и другая популярная мамочка Регина Тодоренко: «Вот это да! Герои! Поздравляем!».

Примечательно, что буквально в мае этого года Костенко закончила кормить грудью младшего ребенка и решилась на пластическую операцию. Многодетная Анастасия увеличила грудь в одной из клиник Дубая. И, вероятно, этот факт не помешал девушке решиться на новую беременность.

← Мария Погребняк и ее новый возлюбленн...

Ключевые слова: Анастасия Костенко, Дмитрий Тарасов, olganews

Количество просмотров: 1 105
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко показали лицо сына
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко узнали пол будущего ребенка
Дмитрий Тарасов узнал о беременности Анастасии Костенко раньше неё
Дмитрий Тарасов рассказал, когда Анастасия Костенко подарит ему дочь
Дмитрий Шепелев поделился совместным фото с повзрослевшим сыном от Жанны Фриске 40-летний телеведущий Дмитрий Шепелев воспитывает сына от умершей в 2015 году Жанны Фриске.
Роман Костомаров опубликовал кадры прогулки с женой в Сочи У 46-летнего фигуриста Романа Костомарова, похоже, все налаживается.
Анфиса Чехова выложила совместное фото с подросшим сыном от бывшего мужа 45-летняя телеведущая Анфиса Чехова недолго находилась в браке с отцом своего ребенка Гурамом Баблишвили.
"Кто еще не понял": Мария Кожевникова раскрыла пол четвертого ребенка Два дня назад Мария Кожевникова стала мамой в четвертый раз.
Алена Шишкова объяснила, зачем сделала липосакцию Недавно Алена Шишкова в очередной раз легла под нож пластического хирурга.
Виктория Боня отказалась показывать, как выглядит после пластики в платном канале Недавно Виктория Боня заявила, что больше не будет показывать, как выглядит ее лицо после пластики.
16-летняя дочь Юлии Началовой покорила поклонников своим образом в красном костюме Весной 2019 года в возрасте 38 лет из жизни ушла популярная певица Юлия Началова.
Экс-жена Гуфа Айза вступилась за тиктокершу Валю Карнавал в скандале с Шурой Не так давно в Сети появились кадры конфликта тиктокерши Вали Карнавал и певца Шуры.
Экс-участница «Дома-2» Алиана Устиненко показала фигуру спустя пять месяцев после родов В апреле этого года экс-участница скандального реалити-шоу «Дом-2» Алиана Устиненко стала мамой второй раз.
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко ждут четвертого ребенка В многодетной семье футболиста Дмитрия Тарасова и его жены Анастасии Костенко грядет пополнение.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.