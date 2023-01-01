Экс-участница «Дома-2» Алиана Устиненко показала фигуру спустя пять месяцев после родов

29-летняя девушка родила дочь Микаэллу от музыканта Максима Меченкова (Маркуса).Ранее звезда телестройки рассказывала, что всю беременность придерживалась правильного питания, поэтому с легкостью может продемонстрировать фигуру. Алиана опубликовала несколько фотографий своего тела спустя 5 месяцев после родов.«Для тех, кто переживает за мою фигуру. Пять месяцев после родов. И я не сижу на диетах и не занимаюсь сейчас спортом. Ни в чем себя не ограничиваю», — написала Устиненко.Подписчики блога Алианы восхитились ее стройным телом после беременности: «Прекрасно выглядишь!», «Женственные формы тебе идут», «Отлично смотришься в любом весе».Впрочем, девушка не скрывает, что хоть и довольна своим внешним видом, но вернуть прежнюю фигуру все-таки хочет.«А вообще для меня идеально вот так. Грудь небольшая, третий размер, но упругая, естественной формы, талия, немного подсушенный животик, кубики — форма (но не сильная, не мужская). Ярко выраженные бедра, округлая упругая попа. Почти так было до беременности», — резюмировала она.Напомним, у Алианы Устиненко уже есть ребенок, которого она воспитывает от своего коллеги по реалити-шоу Александра Гобозова, мальчика зовут Роберт.