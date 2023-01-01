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Экс-участница «Дома-2» Алиана Устиненко показала фигуру спустя пять месяцев после родов

Сегодня, 11:21
В апреле этого года экс-участница скандального реалити-шоу «Дом-2» Алиана Устиненко стала мамой второй раз.

Экс-участница «Дома-2» Алиана Устиненко показала фигуру спустя пять месяцев после родов
29-летняя девушка родила дочь Микаэллу от музыканта Максима Меченкова (Маркуса).

Ранее звезда телестройки рассказывала, что всю беременность придерживалась правильного питания, поэтому с легкостью может продемонстрировать фигуру. Алиана опубликовала несколько фотографий своего тела спустя 5 месяцев после родов.

Экс-участница «Дома-2» Алиана Устиненко показала фигуру спустя пять месяцев после родов


«Для тех, кто переживает за мою фигуру. Пять месяцев после родов. И я не сижу на диетах и не занимаюсь сейчас спортом. Ни в чем себя не ограничиваю», — написала Устиненко.

Подписчики блога Алианы восхитились ее стройным телом после беременности: «Прекрасно выглядишь!», «Женственные формы тебе идут», «Отлично смотришься в любом весе».

Впрочем, девушка не скрывает, что хоть и довольна своим внешним видом, но вернуть прежнюю фигуру все-таки хочет.

«А вообще для меня идеально вот так. Грудь небольшая, третий размер, но упругая, естественной формы, талия, немного подсушенный животик, кубики — форма (но не сильная, не мужская). Ярко выраженные бедра, округлая упругая попа. Почти так было до беременности», — резюмировала она.

Экс-участница «Дома-2» Алиана Устиненко показала фигуру спустя пять месяцев после родов


Напомним, у Алианы Устиненко уже есть ребенок, которого она воспитывает от своего коллеги по реалити-шоу Александра Гобозова, мальчика зовут Роберт.

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Ключевые слова: Алиана Устиненко, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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