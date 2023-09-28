Яна Рудковская и Евгений Плющенко отметили 3-летие младшего сына Арсения

Несколько дней назад ее самому младшему ребенку исполнилось 3 года. В честь праздника знаменитость вместе с супругом Евгением Плющенко устроила для Арсения красивый банкет.На странице своего блога Рудковская показала поклонникам кадры с семейного вечера. Просторную гостиную украсили большим количеством шаров и повесили огромную цифру с возрастом маленького именинника.«Арсюхе 3 годика! Поздравляем нашего малыша!» — написала телеведущая под публикацией.В комментариях поклонники семьи Рудковской принялись поздравлять малыша с днем рождения: «Какой прелестный малыш, просто чудо!», «Поздравляем Арсения и вас с Евгением! Какой красивый торт!», «Здоровья малышу, пусть растет на радость родителям!».К комментаторам присоединился и эстрадный певец Филипп Киркоров: «Поздравляем от всей семьи!».Рудковская не скрывает, что Арсений появился на свет благодаря суррогатной матери. По ее словам, у мальчика командирский характер, из-за чего в семье его называют директором.