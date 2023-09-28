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Яна Рудковская и Евгений Плющенко отметили 3-летие младшего сына Арсения

Сегодня, 14:31
48-летняя телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская - многодетная мама.

Яна Рудковская и Евгений Плющенко отметили 3-летие младшего сына Арсения
Несколько дней назад ее самому младшему ребенку исполнилось 3 года. В честь праздника знаменитость вместе с супругом Евгением Плющенко устроила для Арсения красивый банкет.

На странице своего блога Рудковская показала поклонникам кадры с семейного вечера. Просторную гостиную украсили большим количеством шаров и повесили огромную цифру с возрастом маленького именинника.

Яна Рудковская и Евгений Плющенко отметили 3-летие младшего сына Арсения


«Арсюхе 3 годика! Поздравляем нашего малыша!» — написала телеведущая под публикацией.

В комментариях поклонники семьи Рудковской принялись поздравлять малыша с днем рождения: «Какой прелестный малыш, просто чудо!», «Поздравляем Арсения и вас с Евгением! Какой красивый торт!», «Здоровья малышу, пусть растет на радость родителям!».

Яна Рудковская и Евгений Плющенко отметили 3-летие младшего сына Арсения


К комментаторам присоединился и эстрадный певец Филипп Киркоров: «Поздравляем от всей семьи!».

Рудковская не скрывает, что Арсений появился на свет благодаря суррогатной матери. По ее словам, у мальчика командирский характер, из-за чего в семье его называют директором.

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Ключевые слова: Яна Рудковская, Евгений Плющенко, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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