Певицу Пелагею втянули в скандал с шантажом и вымогательствами

В Сети активно стали обсуждать персону звезды сцены после откровений сыровара Олега Сироты. Мужчина рассказывал, что его бывшая супруга Пелагея сильно на него обижена и планирует обобрать до нитки. В этой истории также фигурировали дети, которых у предпринимателя после развода осталось четверо.Разумеется, обиженная женщина не является знаменитой певицей. Однако читающие между строк подумали как раз о ней. Из-за этого звезда и оказалась втянута в скандальные разборки совершенно незнакомых людей. Артистка решила прокомментировать ситуацию и поставить все точки над i.«У российских СМИ готов эксклюзив (реально, это не одна статья) про сыр, велосипеды, роскошную жизнь с четырьмя детьми и 20-летний брак с Сиротой. Чтобы вы понимали, как и кем делаются статьи на подобные темы. Думаете, дно пробито?»— возмутилась певица.Напомним, Пелагея на самом деле замужем была дважды. Ее первым супругом стал Дмитрий Ефимович, который работал режиссером шоу Comedy Woman. От второго возлюбленного, хоккеиста Ивана Телегина, у звезды сцены есть 6-летняя дочь Таиссия, которая после развода в 2020 году осталась жить с матерью.