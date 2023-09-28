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Певицу Пелагею втянули в скандал с шантажом и вымогательствами

Сегодня, 13:32
Недавно 37-летняя певица Пелагея попала в не очень приятную историю.

Певицу Пелагею втянули в скандал с шантажом и вымогательствами
В Сети активно стали обсуждать персону звезды сцены после откровений сыровара Олега Сироты. Мужчина рассказывал, что его бывшая супруга Пелагея сильно на него обижена и планирует обобрать до нитки. В этой истории также фигурировали дети, которых у предпринимателя после развода осталось четверо.

Разумеется, обиженная женщина не является знаменитой певицей. Однако читающие между строк подумали как раз о ней. Из-за этого звезда и оказалась втянута в скандальные разборки совершенно незнакомых людей. Артистка решила прокомментировать ситуацию и поставить все точки над i.

Певицу Пелагею втянули в скандал с шантажом и вымогательствами


«У российских СМИ готов эксклюзив (реально, это не одна статья) про сыр, велосипеды, роскошную жизнь с четырьмя детьми и 20-летний брак с Сиротой. Чтобы вы понимали, как и кем делаются статьи на подобные темы. Думаете, дно пробито?»— возмутилась певица.

Певицу Пелагею втянули в скандал с шантажом и вымогательствами


Напомним, Пелагея на самом деле замужем была дважды. Ее первым супругом стал Дмитрий Ефимович, который работал режиссером шоу Comedy Woman. От второго возлюбленного, хоккеиста Ивана Телегина, у звезды сцены есть 6-летняя дочь Таиссия, которая после развода в 2020 году осталась жить с матерью.

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Ключевые слова: Пелагея, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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