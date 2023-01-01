Возлюбленная Тиграна Салибекова ждет от него ребенка

У бывших супругов есть трое сыновей, мимо которых не прошли их разборки. В итоге Тигран заявил, что не будет общаться с детьми, пока те перед ним не извинятся, но позже все же пытался наладить общение.После развода Салибеков снова вернулся на "Дом-2" и сейчас строит любовь с 20-летней Викторией Лысковец. А сегодня стало известно, что девушка ждет ребенка."Мы станем родителями. Сегодня на поляне у девчонок проходил детектор, и вопрос был про беременность. Вика расплакалась и всё рассказала. Мы хотели чуть позже всех обрадовать.Сами мы узнали случайно 13 сентября. И опять мое любимое число. Сразу сходили к доктору и узнали, что на тот момент было почти четыре недели. Сейчас уже 1.5 месяца", - написал Тигран.Юлия уже успела отреагировать на эти новости. Она надеется, что у Салибекова теперь станет меньше времени, чтобы вмешиваться в ее жизнь и их сыновей.