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Возлюбленная Тиграна Салибекова ждет от него ребенка

Сегодня, 18:32
В прошлом году Тигран и Юлия Салибековы развелись с громким скандалом.

Возлюбленная Тиграна Салибекова ждет от него ребенка
У бывших супругов есть трое сыновей, мимо которых не прошли их разборки. В итоге Тигран заявил, что не будет общаться с детьми, пока те перед ним не извинятся, но позже все же пытался наладить общение.

Возлюбленная Тиграна Салибекова ждет от него ребенка


После развода Салибеков снова вернулся на "Дом-2" и сейчас строит любовь с 20-летней Викторией Лысковец. А сегодня стало известно, что девушка ждет ребенка.

Возлюбленная Тиграна Салибекова ждет от него ребенка


"Мы станем родителями. Сегодня на поляне у девчонок проходил детектор, и вопрос был про беременность. Вика расплакалась и всё рассказала. Мы хотели чуть позже всех обрадовать.Сами мы узнали случайно 13 сентября. И опять мое любимое число. Сразу сходили к доктору и узнали, что на тот момент было почти четыре недели. Сейчас уже 1.5 месяца", - написал Тигран.

Юлия уже успела отреагировать на эти новости. Она надеется, что у Салибекова теперь станет меньше времени, чтобы вмешиваться в ее жизнь и их сыновей.

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Ключевые слова: julianews, Тигран Салибеков

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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