Сейчас Самюэлю 15 лет и наступает горячая пора влюбленностей и романов. Не знаем, кто входит в круг его интересов девушки или парни. Но рядом с мамой он смотрится очень хорошо.
Сын Наоми Уотс превратился в настоящую красотку
Вчера, 11:15
Сэмюэл Кай давно решил, что он девочка, а не мальчик.
Родители не препятствовали такому самоопределению и, более того, поощряли его выбор, считая все эти гендерные принадлежности предрассудками. В результате, получилась хорошенькая девочка.
Сейчас Самюэлю 15 лет и наступает горячая пора влюбленностей и романов. Не знаем, кто входит в круг его интересов девушки или парни. Но рядом с мамой он смотрится очень хорошо.
Сейчас Самюэлю 15 лет и наступает горячая пора влюбленностей и романов. Не знаем, кто входит в круг его интересов девушки или парни. Но рядом с мамой он смотрится очень хорошо.
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Ключевые слова: Наоми Уоттс, Сэмюэл Кай
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Количество просмотров: 1 612
Автор: LiliПерейти в галерею
Автор фото: скрин
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Автор фото: скрин
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