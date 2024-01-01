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Сын Наоми Уотс превратился в настоящую красотку

Вчера, 11:15
Сэмюэл Кай давно решил, что он девочка, а не мальчик.

Сын Наоми Уотс превратился в настоящую красотку
Родители не препятствовали такому самоопределению и, более того, поощряли его выбор, считая все эти гендерные принадлежности предрассудками. В результате, получилась хорошенькая девочка.

Сын Наоми Уотс превратился в настоящую красотку


Сейчас Самюэлю 15 лет и наступает горячая пора влюбленностей и романов. Не знаем, кто входит в круг его интересов девушки или парни. Но рядом с мамой он смотрится очень хорошо.

Сын Наоми Уотс превратился в настоящую красотку

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Ключевые слова: Наоми Уоттс, Сэмюэл Кай

Количество просмотров: 1 612
Автор: Lili

Автор фото: скрин

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