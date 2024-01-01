Певица МакSим превратилась в копию Марины Федункив

Но летом прошлого года, вернувшись на сцену после очередного рехаба, Марина обрадовала своих поклонников внешним преображением. Она вновь похудела и выглядела очень мило.
А накануне совместной фотографией с ней поделился Прохор Шаляпин, где МакSим была не особо похожа сама на себя.
На первый взгляд показалось, что это вообще Марина Федункив, но хорошо, что Прохор фото подписал.
Для сравнения, вот так выглядит 52-летняя Марина Федункив. Ну, просто сестрички.
Мы не говорим, что быть похожей на Федункив плохо, но это явно не та Максим, которую мы видим на фото в её социальных сетях.