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Певица МакSим превратилась в копию Марины Федункив

Сегодня, 11:27
В последние годы у Марины Максимовой было много проблем.

Певица МакSим превратилась в копию Марины Федункив
А все потому, что её пагубные пристрастия не давали ей нормально жить и заниматься творчеством. Но помимо творчества страдала и внешность певицы, так что, чем глубже она уходила в «запой», тем сильнее опухало её лицо.

Но летом прошлого года, вернувшись на сцену после очередного рехаба, Марина обрадовала своих поклонников внешним преображением. Она вновь похудела и выглядела очень мило.

А накануне совместной фотографией с ней поделился Прохор Шаляпин, где МакSим была не особо похожа сама на себя.
На первый взгляд показалось, что это вообще Марина Федункив, но хорошо, что Прохор фото подписал.

Певица МакSим превратилась в копию Марины Федункив


Для сравнения, вот так выглядит 52-летняя Марина Федункив. Ну, просто сестрички.
Мы не говорим, что быть похожей на Федункив плохо, но это явно не та Максим, которую мы видим на фото в её социальных сетях.

Певица МакSим превратилась в копию Марины Федункив

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Ключевые слова: МакSим, Марина Максимова, Марина Федункив, Прохор Шаляпин

Количество просмотров: 1 365
Автор: Lili

Автор фото: личная страница в социальной сети

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