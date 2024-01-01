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49-летняя Хилари Суонк рассекретила имена 10-месячных близнецов

Сегодня, 12:31
Актриса Хилари Суонк впервые стала мамой в довольно солидном возрасте. На тот момент ей было 48 лет. Она родила близнецов - мальчика и девочку.

49-летняя Хилари Суонк рассекретила имена 10-месячных близнецов
Теперь же звезда американского кино опубликовала на странице редкий снимок своих детей и, наконец, по многочисленным просьбам фолловеров рассекретила имена малышей, которым сейчас 10 месяцев.

49-летняя Хилари Суонк рассекретила имена 10-месячных близнецов


На фотографии братик и сестрёнка сидят на берегу моря или океана, всматриваясь вдаль, а на песке написаны имёна - Ая и Ом.

49-летняя Хилари Суонк рассекретила имена 10-месячных близнецов


"С Днем святого Валентина. P. S. У кого еще есть дети, которые думают, что песок съедобен?" , — шутливо подписала кадр счастливая мама.

← Евгений Петросян переведён в реанимац...

Ключевые слова: Хилари Суонк

Количество просмотров: 663
Автор: Mysha

Автор фото: социальная сеть

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