49-летняя Хилари Суонк рассекретила имена 10-месячных близнецов

Теперь же звезда американского кино опубликовала на странице редкий снимок своих детей и, наконец, по многочисленным просьбам фолловеров рассекретила имена малышей, которым сейчас 10 месяцев.
На фотографии братик и сестрёнка сидят на берегу моря или океана, всматриваясь вдаль, а на песке написаны имёна - Ая и Ом.
"С Днем святого Валентина. P. S. У кого еще есть дети, которые думают, что песок съедобен?" , — шутливо подписала кадр счастливая мама.
Ключевые слова: Хилари Суонк
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Автор: Mysha
Автор фото: социальная сеть
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