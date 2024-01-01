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Татьяна Навка поделилась трогательным фото в обнимку с Дмитрием Песковым

Сегодня, 12:40
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка не часто делится совместными снимками с мужем Дмитрием Песковым.

Татьяна Навка поделилась трогательным фото в обнимку с Дмитрием Песковым
Но она сделала исключение в День Святого Валентина, обновив блог кадром, на котором она с супругом танцует.

"Любовь и точка", - коротко подписала кадр Татьяна.

Татьяна Навка поделилась трогательным фото в обнимку с Дмитрием Песковым


Напомним, роман Татьяны Навки и Дмитрия Пескова начался в 2010 году. На тот момент Дмитрий был женат, но любовь к Татьяне оказалась сильнее.

Их отношения развивались стремительно. В 21 августа 2014 года в одном из элитных роддомов Подмосковья Навка родила дочку, которой дали имя Надежда. На тот момент Навка и Песков не были в браке.

Татьяна Навка поделилась трогательным фото в обнимку с Дмитрием Песковым


Но после стало ясно, почему, 1 августа 2015 года в Сочи состоялась свадьба пары и она была роскошна. Ради такого торжества можно было и подождать.

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Ключевые слова: Татьяна Навка

Количество просмотров: 598
Автор: Mysha

Автор фото: социальная сеть

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