Татьяна Навка поделилась трогательным фото в обнимку с Дмитрием Песковым

Но она сделала исключение в День Святого Валентина, обновив блог кадром, на котором она с супругом танцует."Любовь и точка", - коротко подписала кадр Татьяна.Напомним, роман Татьяны Навки и Дмитрия Пескова начался в 2010 году. На тот момент Дмитрий был женат, но любовь к Татьяне оказалась сильнее.Их отношения развивались стремительно. В 21 августа 2014 года в одном из элитных роддомов Подмосковья Навка родила дочку, которой дали имя Надежда. На тот момент Навка и Песков не были в браке.Но после стало ясно, почему, 1 августа 2015 года в Сочи состоялась свадьба пары и она была роскошна. Ради такого торжества можно было и подождать.