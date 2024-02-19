Дмитрий Тарасов разместил фото Анастасии Костенко во время четвёртых родов

Первым на связь вышел Дмитрий, оповестив фолловеров, что чудо случилось. "Все прошло хорошо. Шеф спит, мама в полном поряде", - написал он на личной странице.Анастасия была более разговорчива и опубликовала трогательный текст в адрес новорождённого сына:"Доброе пожаловать, сынок! Нет на свете слов, чтобы описать, какое это чудо! Мы любим тебя всей нашей большой, дружной семьей! И наших слов мало, чтобы выразить благодарность нашим волшебницам, с которыми я проходила важные этапы и стала четырехкратной мамой!.. Окситоцин и дофамин на вышке! Хочется всех обнять, кто причастен к такому событию... Муж, я тоже тебя люблю и благодарю за все!".Дмитрий и Анастасия решили пригласить на роды профессионального фотографа, который снимал всё происходящее. В Сети, после просмотра фото и видео, отметили, что кадры очень личные и не все могли бы иметь смелость поделиться таким. Давайте же посмотрим, как всё было: