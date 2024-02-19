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Дмитрий Тарасов разместил фото Анастасии Костенко во время четвёртых родов

Вчера, 23:06
15 февраля 2024 года в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко родился четвёртый ребёнок.

Дмитрий Тарасов разместил фото Анастасии Костенко во время четвёртых родов
Первым на связь вышел Дмитрий, оповестив фолловеров, что чудо случилось. "Все прошло хорошо. Шеф спит, мама в полном поряде", - написал он на личной странице.

Дмитрий Тарасов разместил фото Анастасии Костенко во время четвёртых родов


Дмитрий Тарасов разместил фото Анастасии Костенко во время четвёртых родов


Дмитрий Тарасов разместил фото Анастасии Костенко во время четвёртых родов


Анастасия была более разговорчива и опубликовала трогательный текст в адрес новорождённого сына:

"Доброе пожаловать, сынок! Нет на свете слов, чтобы описать, какое это чудо! Мы любим тебя всей нашей большой, дружной семьей! И наших слов мало, чтобы выразить благодарность нашим волшебницам, с которыми я проходила важные этапы и стала четырехкратной мамой!.. Окситоцин и дофамин на вышке! Хочется всех обнять, кто причастен к такому событию... Муж, я тоже тебя люблю и благодарю за все!".

Дмитрий Тарасов разместил фото Анастасии Костенко во время четвёртых родов


Дмитрий и Анастасия решили пригласить на роды профессионального фотографа, который снимал всё происходящее. В Сети, после просмотра фото и видео, отметили, что кадры очень личные и не все могли бы иметь смелость поделиться таким. Давайте же посмотрим, как всё было:

Дмитрий Тарасов разместил фото Анастасии Костенко во время четвёртых родов


Дмитрий Тарасов разместил фото Анастасии Костенко во время четвёртых родов


Дмитрий Тарасов разместил фото Анастасии Костенко во время четвёртых родов


Дмитрий Тарасов разместил фото Анастасии Костенко во время четвёртых родов


Дмитрий Тарасов разместил фото Анастасии Костенко во время четвёртых родов


Дмитрий Тарасов разместил фото Анастасии Костенко во время четвёртых родов

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Ключевые слова: Дмитрий Тарасов, Анастасия Костенко

Количество просмотров: 1 261
Автор: Mysha

Автор фото: социальная сеть

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