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Ида Галич впервые откровенно высказалась о болезненном разводе

Вчера, 23:14
Блогер Ида Галич развелась с мужем тихо и мирно, не став рассказывать о том, что же стало причиной такого радикального решения.

Ида Галич впервые откровенно высказалась о болезненном разводе
И только сейчас, спустя почти три года после разрыва, в рамках своего шоу "Есть вопросики" во время беседы с Оксаной Самойловой, Ида призналась:

"Мне кажется, положа руку на сердце, что у меня не было выбора. Ты понимаешь, когда можешь побороться за отношения и к чему это приведет, а я понимала в тот момент, что наш ребенок будет расти в нехороших условиях".

В данный момент Галич может назвать себя счастливым человеком. У неё есть любимый сын и работа, которая приносит ей удовольствие. А вот заключительные месяцы совместной жизни с мужем перед разводом были настоящей каторгой:

"Я была настолько загнанной, настолько изможденной последние полгода, которые мы жили. Я просто решила, что хватит. Мы два разных человека, и мы были молоды. Сейчас я считаю, что отличаюсь от себя четыре года назад. Думаю, что это решение было лучшим в этой ситуации".

Ида Галич впервые откровенно высказалась о болезненном разводе


Напомним, Ида Галич вышла замуж за блогера Алана Басиева в 2018-ом году. В 2020-ом у супругом родился сын, которого назвали Леон. Развод был оформлен в апреле 2021-го года.

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Ключевые слова: Ида Галич

Количество просмотров: 1 105
Автор: Mysha

Автор фото: социальная сеть

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