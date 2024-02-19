Ида Галич впервые откровенно высказалась о болезненном разводе

И только сейчас, спустя почти три года после разрыва, в рамках своего шоу "Есть вопросики" во время беседы с Оксаной Самойловой, Ида призналась:"Мне кажется, положа руку на сердце, что у меня не было выбора. Ты понимаешь, когда можешь побороться за отношения и к чему это приведет, а я понимала в тот момент, что наш ребенок будет расти в нехороших условиях".В данный момент Галич может назвать себя счастливым человеком. У неё есть любимый сын и работа, которая приносит ей удовольствие. А вот заключительные месяцы совместной жизни с мужем перед разводом были настоящей каторгой:"Я была настолько загнанной, настолько изможденной последние полгода, которые мы жили. Я просто решила, что хватит. Мы два разных человека, и мы были молоды. Сейчас я считаю, что отличаюсь от себя четыре года назад. Думаю, что это решение было лучшим в этой ситуации".Напомним, Ида Галич вышла замуж за блогера Алана Басиева в 2018-ом году. В 2020-ом у супругом родился сын, которого назвали Леон. Развод был оформлен в апреле 2021-го года.