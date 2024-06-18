Ксения Бородина резко высказалась в адрес нынешней жены Курбана Омарова

Общаясь с подписчиками, Бородина напомнила о том, что стоит задуматься о поведении Леры и её совести."Если в целом посмотреть на эту ситуацию здорово. Я бы хотела на вас посмотреть, на вас таких умных советчиков, когда юная мадам спокойно спит с мужиком, у которого семья публичная, а потом ходит на встречи с ребенком. Моему ребенку от этих встреч какие плюсы? Она живет с отцом? Нет не живет. Те три-четыре часа что они вместе в кино или в парке, зачем им кто-то?! Если она мне скажет: „Я хочу мама“, а я ей никогда не скажу ничего против, то, конечно, пусть".Более того, Ксюша расстроена, что Курбан порой месяцами не видится с дочкой и не понимает, зачем им "третий лишний" во время совместного времяпрепровождения."Я спросила у ребенка, она сказала, что ей все равно, дикого желания у нее нет. Плюс она не каждый день со своим отцом и даже не каждую неделю, а порой и не каждый месяц. И те крошки дней, когда есть возможность им побыть вдвоем, пусть они наслаждаются друг другом и им никто не мешает".Говорят, что именно Валерия стала причиной развода Ксении и Курбана. Девушка на 21 год моложе Омарова, но уже сейчас хейтеры уверены, что Курбан такой человек, что через некоторое время может найти себе кого-то ещё.