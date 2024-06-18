Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Ксения Бородина резко высказалась в адрес нынешней жены Курбана Омарова

18.06.24 / 16:01
Ксения Бородина не скрывает, что совсем не в восторге от того, что бывший муж Курбан Омаров пытается наладить общение своей нынешней жены Валерии и его дочери от телеведущей - Теоны.

Ксения Бородина резко высказалась в адрес нынешней жены Курбана Омарова
Общаясь с подписчиками, Бородина напомнила о том, что стоит задуматься о поведении Леры и её совести.

"Если в целом посмотреть на эту ситуацию здорово. Я бы хотела на вас посмотреть, на вас таких умных советчиков, когда юная мадам спокойно спит с мужиком, у которого семья публичная, а потом ходит на встречи с ребенком. Моему ребенку от этих встреч какие плюсы? Она живет с отцом? Нет не живет. Те три-четыре часа что они вместе в кино или в парке, зачем им кто-то?! Если она мне скажет: „Я хочу мама“, а я ей никогда не скажу ничего против, то, конечно, пусть".

Ксения Бородина резко высказалась в адрес нынешней жены Курбана Омарова


Более того, Ксюша расстроена, что Курбан порой месяцами не видится с дочкой и не понимает, зачем им "третий лишний" во время совместного времяпрепровождения.

"Я спросила у ребенка, она сказала, что ей все равно, дикого желания у нее нет. Плюс она не каждый день со своим отцом и даже не каждую неделю, а порой и не каждый месяц. И те крошки дней, когда есть возможность им побыть вдвоем, пусть они наслаждаются друг другом и им никто не мешает".

Говорят, что именно Валерия стала причиной развода Ксении и Курбана. Девушка на 21 год моложе Омарова, но уже сейчас хейтеры уверены, что Курбан такой человек, что через некоторое время может найти себе кого-то ещё.

← 40-летняя Глафира Тарханова в пятый раз... Бизнесмен Антон Хоменок презентовал у... →

Ключевые слова: Ксения Бородина, Курбан Омаров

Количество просмотров: 2 132
Автор: Mysha

Автор фото: соцсеть

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
"Не должно быть лишних": Ксения Бородина не хочет знакомить дочь с девушкой Курбана Омарова
"Много грязи": Ксения Бородина ответила на слова Курбана Омарова о её изменах
Ксения Бородина не позвала Курбана Омарова на день рождения их дочери
Ксения Бородина заявила, что не пригласит Курбана Омарова на день рождения их дочери
Елена Галицына презентовала собственную линию роскошных нарядов Пока часть российских знаменитостей придумывает сложные маршруты, стараясь всеми правдами и неправдами отправиться в очередной отпуск подальше от родных берегов, Елена Галицына возвращается из Лондона в Россию, чтобы снова удивлять.
Бизнесмен Антон Хоменок презентовал уникальный проект Антон Хоменок выпустил свой первый музыкальный проект.
Ксения Бородина резко высказалась в адрес нынешней жены Курбана Омарова Ксения Бородина не скрывает, что совсем не в восторге от того, что бывший муж Курбан Омаров пытается наладить общение своей нынешней жены Валерии и его дочери от телеведущей - Теоны.
40-летняя Глафира Тарханова в пятый раз стала мамой Актриса Глафира Тарханова знаменита не только своими ролями в кино, но и статусом многодетной мамы. На днях стало известно, что Глафира родила пятого ребёнка.
Автор курса Summer Holidays Мария Елисеева рассказала, как мотивировать ребенка учить английский летом Традиционно лето считается сезоном отпусков, когда все думают только об отдыхе и расслаблении.
После развода Нюша оставила детей с Игорем Сивовым в Дубаи Для многих поклонников новость о том, что Нюша решила оставить дочку и сына в Дубаи с экс-супругом и улететь в Москву на заработки стала неожиданностью.
Кристина Асмус пошутила над новой женой Гарика Харламова Не так давно стало известно, что юморист Гарик Харламов решился на третий в своей жизни брак. Он сделал предложение руки и сердца возлюбленной, актрисе Катерине Ковальчук, а теперь уже пара сыграла свадьбу.
Эрнст, якобы, одобрил возвращение Ивана Урганта в эфир Первого канала Слухи о том, что Иван Ургант возвращается на Первый канал ходили давно, но казались лишь вымыслом, так как уж больно радикален был ведущий во многих своих высказываниях. Были и те, кто настаивал на признании актёра иноагентом.
Рианна призналась, что чуть не облысела после рождения двоих детей 36-летняя Рианна является мамой двоих детей. Разница у малышей совсем небольшая. Многие удивлялись тому, как быстро артистка забеременела второй раз, намекая на то, что она явно сделала ЭКО.
Аделина Сотникова приняла участие в стильной фотосессии с сыном 27-летняя фигуристка Аделина Сотникова впервые стала мамой осенью 2022 года. Она родила мальчика.
© 2004-2024 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.