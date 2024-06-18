Бизнесмен Антон Хоменок презентовал уникальный проект

В качестве генерального директора digital-агентства "x6 agency" он, как маркетолог, решил использовать нестандартный способ продвижения своего бренда - записать трек.Основная цель - оценить отклик от аудитории, знакомых и клиентов. В настоящее время Антон исследует различные стратегии продвижения в социальных сетях, где встречается много дезинформации, создаваемой людьми, старающимися рассказать о бизнесе, когда на самом деле они просто делают шум.В треке подчеркивается важность профессионализма и тонко высмеиваются недостатки дилетантов.Исполнитель хочет донести до слушателей свое пристрастие к работе, агентству и команде, стремясь развиваться и двигаться вперед. Этот трек лишь начало и в будущем можно ожидать еще более интересные проекты.