Пропавшую дочь Любови Успенской нашли заграницей





Накануне Люба Успенская сообщила, что её дочь, возможно, похитили.

История началась с того, что Люба вернулась с гастролей и не обнаружила дочь дома. На удивление, о том куда она могла деться, не знали и те люди, которые обслуживают дом певицы.



Версий исчезновения Татьяны было много, но, как кажется, сама певица больше склонялась к той, где её дочь попала в зависимость к украинским аферистам, которые выманили её из дома с целью похищения. Об этом говорил и тот факт, что свои телефоны оставила дома и ни с кем не связывалась

Правда, обычно, эти люди ставят своей целью вымогание денег, но Любовь была уверена, что это месть за то, что Татьяна посещала с концертами Донецкую и Луганскую области.

По другой версии, Татьяну Плаксину сбила с пути истинного её подруга Таисия, которая, как оказалось, хотела смерти её матери, и после этого девушка улетела в Израиль.

Ну, и еще одной причиной её исчезновения мог стать тот факт, что Таня вновь подсела на запрещенные препараты и «слетела с катушек».

Что произошло на самом деле пока не известно, но вот Татьяну, действительно, обнаружили в Израиле. Успенская уже обратилась к местным полицейским, чтобы те вернули девушку на Родину, но, из-за того, что сейчас совершать полеты над этой страной весьма опасно, вернуть Плаксину в Россию смогут не сразу.



Возможно, что в скором времени Любовь Успенская озвучит официальную версию того, что случилось с её дочерью.





Автор фото: скрин



Поделись с друзьями: Автор: Lili Автор фото: скринПоделись с друзьями:

Новости по теме

Перейти в галерею