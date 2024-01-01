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Павел Дуров и Ирина Болгар никогда не были парой

Сегодня, 10:49
В последнее время Ирина Болгар развела очень бурную деятельность в сети.

Павел Дуров и Ирина Болгар никогда не были парой
Её ТГ-канал просто завален доказательствами того, что у них с Павлом Дуровым была настоящая любовь и что они жили семьей, но просто не оформляли брак официально. А все это для того, чтобы доказать суду, что она имеет полное право на часть доходов с его активов, включая Телеграм. Ведь если бы не она, то Павел не смог бы сам ничего такого придумать.

Павел Дуров и Ирина Болгар никогда не были парой


Пока сам Дуров на этот счет отмалчивается, его представитель сделал официальное заявление о том, что Ирина Болгар некоторое время была его тренером по йоге и предложила ему от него родить. Павел согласился, в результате чего на свет появилось трое детей, но они никогда не были парой и никаких романтических отношений между ними не было.
Что касается опеки, то у Дурова это не единственные дети и каждому он выделяет на поддержку одинаковую сумму в 10 000 долларов ежемесячно.

На первый взгляд история кажется несколько странной, но вспоминая рассказ самого Дурова о том, что он регулярно сдает свою сперму, чтобы помочь бесплодным семьям, ничего фантастического в ней нет. Он просто хочет, чтобы в мире было больше детей и некоторым из них даже готов помогать. А вот делиться своими активами с их матерями это уже перебор.

Павел Дуров и Ирина Болгар никогда не были парой

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Ключевые слова: Павел Дуров, Ирина Болгар

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Автор: Lili

Автор фото: Личная страница в социальной сети

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