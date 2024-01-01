Павел Дуров и Ирина Болгар никогда не были парой

Её ТГ-канал просто завален доказательствами того, что у них с Павлом Дуровым была настоящая любовь и что они жили семьей, но просто не оформляли брак официально. А все это для того, чтобы доказать суду, что она имеет полное право на часть доходов с его активов, включая Телеграм. Ведь если бы не она, то Павел не смог бы сам ничего такого придумать.Пока сам Дуров на этот счет отмалчивается, его представитель сделал официальное заявление о том, что Ирина Болгар некоторое время была его тренером по йоге и предложила ему от него родить. Павел согласился, в результате чего на свет появилось трое детей, но они никогда не были парой и никаких романтических отношений между ними не было.Что касается опеки, то у Дурова это не единственные дети и каждому он выделяет на поддержку одинаковую сумму в 10 000 долларов ежемесячно.На первый взгляд история кажется несколько странной, но вспоминая рассказ самого Дурова о том, что он регулярно сдает свою сперму, чтобы помочь бесплодным семьям, ничего фантастического в ней нет. Он просто хочет, чтобы в мире было больше детей и некоторым из них даже готов помогать. А вот делиться своими активами с их матерями это уже перебор.