Рита Дакота рассказала, как планирует отпраздновать свадьбу с Федором Белогаем

Рита Дакота и Влад Соколовский расстались в 2018 году. Их развод сопровождался громким скандалом - певица заявила, что супруг неоднократно ей изменял. Но уже в 2020-ом она снова обрела счастье в личной жизни. Ее новым избранником стал Федор Белогай, который принимал участие в съемках ее клипов. Их отношения не всегда складывались гладко. Этой зимой Дакота объявила о расставании, но влюбленным быстро удалось наладить отношения. А в прошлом месяце Федор сделал Рите предложение, и она ответила согласием. Но устраивать пышный праздник влюбленные не планируют."Свадьбы не будет… Точнее, классической свадьбы, как люди обычно представляют ее себе. Вместо этого мы просто приедем на самокате в МФЦ у дома в спортивных костюмах и распишемся, а потом сделаем скромный ужин на пять человек для родителей", - рассказала Рита.Деньги, которые они изначально хотели потратить на торжество, влюбленные решили отдать на благотворительность. Часть средств они планируют передать на ремонт детского дома в Подмосковье, а на оставшиеся - купить подарки детям.