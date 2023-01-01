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Рита Дакота рассказала, как планирует отпраздновать свадьбу с Федором Белогаем

Сегодня, 11:35
Ранее певица говорила, что больше не выйдет замуж.

Рита Дакота рассказала, как планирует отпраздновать свадьбу с Федором Белогаем
Рита Дакота и Влад Соколовский расстались в 2018 году. Их развод сопровождался громким скандалом - певица заявила, что супруг неоднократно ей изменял. Но уже в 2020-ом она снова обрела счастье в личной жизни. Ее новым избранником стал Федор Белогай, который принимал участие в съемках ее клипов. Их отношения не всегда складывались гладко. Этой зимой Дакота объявила о расставании, но влюбленным быстро удалось наладить отношения. А в прошлом месяце Федор сделал Рите предложение, и она ответила согласием. Но устраивать пышный праздник влюбленные не планируют.

Рита Дакота рассказала, как планирует отпраздновать свадьбу с Федором Белогаем


"Свадьбы не будет… Точнее, классической свадьбы, как люди обычно представляют ее себе. Вместо этого мы просто приедем на самокате в МФЦ у дома в спортивных костюмах и распишемся, а потом сделаем скромный ужин на пять человек для родителей", - рассказала Рита.

Деньги, которые они изначально хотели потратить на торжество, влюбленные решили отдать на благотворительность. Часть средств они планируют передать на ремонт детского дома в Подмосковье, а на оставшиеся - купить подарки детям.

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Ключевые слова: Рита Дакота, julianews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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