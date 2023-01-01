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Леонид Якубович неожиданно появился на публике с сыном

Сегодня, 14:59
Мало кто знал о том, что у легендарного ведущего программы "Поле чудес" Леонида Якубовича есть сын.

Леонид Якубович неожиданно появился на публике с сыном
Мэтр Первого канала неожиданно решил "раскрыть карты" и вышел с наследником к журналистам на премьере фильма. Мужчина вёл себя скромно и не жаждал общения с журналистами. Позже выяснилось, что сына зовут Артём.

Леонид Якубович неожиданно появился на публике с сыном


Он появился на свет 50 лет назад. Тогда Леонид Аркадьевич был женат второй раз. Но почти не участвовал в воспитании и взрослении сына. Виной всему количество работы и попытка содержать семью.

«Денег тогда не было. Я работал с утра до ночи. Приходил домой спал часа два и снова на работу», - говорит о тех временах Якубович.

Леонид Якубович неожиданно появился на публике с сыном


В Сети отметили, что Артем очень похож на отца - голубые глаза, один и тот же овал лица, улыбка. Всё это ощущение подкрепляют усы у 50-летнего мужчины. Леонид отметил, - он рад тому, что теперь удаётся общаться с сыном.

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Ключевые слова: Леонид Якубович

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: социальная сеть

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