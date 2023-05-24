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В Сети появились первые кадры со свадьбы 31-летнего исполнителя SHAMANA

Сегодня, 11:41
Соответствующие снимки выложил сам Ярослав Дронов в своем Telegram-канале.

В Сети появились первые кадры со свадьбы 31-летнего исполнителя SHAMANA
31-летний российский исполнитель Ярослав Дронов неожиданно удивил поклонников свадебными кадрами со своим участием, которые стремительно разлетелись по Сети.

В Сети появились первые кадры со свадьбы 31-летнего исполнителя SHAMANA


Певец опубликовал в своем Telegram-канале интригующее видео из Мраморного дворца в Санкт-Петербурге. В записи он сообщил своим подписчикам, что наконец-то сыграл свадьбу, но подробности торжества обещал раскрыть в следующем посте.

В Сети появились первые кадры со свадьбы 31-летнего исполнителя SHAMANA


Что интересно, гостей на торжественной церемонии было совсем немного. Некоторые СМИ сообщают, что на свадьбу артист позвал всего сотню своих поклонников. Отбирали людей по итогам специальной акции в социальных сетях. Именные приглашения подписывал и рассылал лично Дронов.

После этого фолловеры Ярослава начали активно обсуждать эту новость. Некоторые даже предположили, что SHAMAN таким образом анонсировал выход своего нового клипа, который основан на истории двух влюбленных.

В Сети появились первые кадры со свадьбы 31-летнего исполнителя SHAMANA

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Ключевые слова: Ярослав Дронов, SHAMAN, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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