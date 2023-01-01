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Елена Князева зажгла в ДЕПО, покорив зрителей своим выступлением

Сегодня, 11:52
Как утверждают очевидцы, в ДЕПО давно не было так жарко.

Елена Князева зажгла в ДЕПО, покорив зрителей своим выступлением
На днях Елена Князева, так же известная как Belka, выступила перед московскими зрителями и как обычно, покорила собравшихся не только голосом, но и образом.

Елена Князева зажгла в ДЕПО, покорив зрителей своим выступлением


Елена была в эффектном коротком красном платье, которое не только привлекает внимание, но и идеально сочетается с ее сочной, сексуальной и изысканной музыкой и текстами, которые трогают до глубины души и открывают ее сердце перед слушателями.
Так что, вечер пятницы превзошел все ожидания, и как поет Лена: «И пусть весь мир подождёт! Надену голое платьице! Бармен, добавишь мне лёд? Я — саундтрек твоей пятницы!»

Елена Князева зажгла в ДЕПО, покорив зрителей своим выступлением


Ну, и, конечно, особой похвалы за потрясающую работу, которая усилила эффект выступления, заслуживает команда певицы!

Елена Князева зажгла в ДЕПО, покорив зрителей своим выступлением

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Ключевые слова: Елена Князева

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Пресс-служба

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