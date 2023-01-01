Елена Князева зажгла в ДЕПО, покорив зрителей своим выступлением

На днях Елена Князева, так же известная как Belka, выступила перед московскими зрителями и как обычно, покорила собравшихся не только голосом, но и образом.Елена была в эффектном коротком красном платье, которое не только привлекает внимание, но и идеально сочетается с ее сочной, сексуальной и изысканной музыкой и текстами, которые трогают до глубины души и открывают ее сердце перед слушателями.Так что, вечер пятницы превзошел все ожидания, и как поет Лена: «И пусть весь мир подождёт! Надену голое платьице! Бармен, добавишь мне лёд? Я — саундтрек твоей пятницы!»Ну, и, конечно, особой похвалы за потрясающую работу, которая усилила эффект выступления, заслуживает команда певицы!