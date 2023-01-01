Накануне же стали известны новые подробности их отношений - дело в том, что Итан ради Арианы бросил свою жену Лилли Джей, которая около года назад родила ему первенца. Как пишут западные издания, Лилли ничего не подозревала и даже приходила на съёмки к мужу вместе с малышом и общалась с Гранде, когда та уже крутила роман с Итаном. Слейтер поставил жену в известность лишь за несколько дней до того, как о новых отношениях узнали все СМИ и сказал, что хочет развода. Джей была совершенно обескуражена таким предательством и теперь переживает глубокую депрессию, ведь ещё весной Итан в одной из соцсетей назвал её "самой любящей женой, лучшей мамой и человеком в мире". Лилли и Итан начали встречаться ещё в школьные годы.
Стали известны скандальные подробности нового романа Арианы Гранде
Сегодня, 18:43
Роман певицы и актёра начался несколько месяцев назад.
Недавно стало известно, что 30-летняя Ариана Гранде развелась со своим супругом риэлтором Далтоном Гомесом - они начали встречаться в 2020-м, а спустя год сыграли тайную свадьбу. Практически сразу появились сообщения о новом романе американской певицы - она встречается с 31-летним актёром Итаном Слейтером. Пара познакомилась на съёмках картины "Злая".
Накануне же стали известны новые подробности их отношений - дело в том, что Итан ради Арианы бросил свою жену Лилли Джей, которая около года назад родила ему первенца. Как пишут западные издания, Лилли ничего не подозревала и даже приходила на съёмки к мужу вместе с малышом и общалась с Гранде, когда та уже крутила роман с Итаном. Слейтер поставил жену в известность лишь за несколько дней до того, как о новых отношениях узнали все СМИ и сказал, что хочет развода. Джей была совершенно обескуражена таким предательством и теперь переживает глубокую депрессию, ведь ещё весной Итан в одной из соцсетей назвал её "самой любящей женой, лучшей мамой и человеком в мире". Лилли и Итан начали встречаться ещё в школьные годы.
Накануне же стали известны новые подробности их отношений - дело в том, что Итан ради Арианы бросил свою жену Лилли Джей, которая около года назад родила ему первенца. Как пишут западные издания, Лилли ничего не подозревала и даже приходила на съёмки к мужу вместе с малышом и общалась с Гранде, когда та уже крутила роман с Итаном. Слейтер поставил жену в известность лишь за несколько дней до того, как о новых отношениях узнали все СМИ и сказал, что хочет развода. Джей была совершенно обескуражена таким предательством и теперь переживает глубокую депрессию, ведь ещё весной Итан в одной из соцсетей назвал её "самой любящей женой, лучшей мамой и человеком в мире". Лилли и Итан начали встречаться ещё в школьные годы.
← Ксения Бородина прокомментировала сл...
Ключевые слова: Ариана Гранде, Итан Слейтер, natalinews
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Количество просмотров: 1 053
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: соцсети
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Автор фото: соцсети
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Стали известны скандальные подробности нового романа Арианы Гранде Роман певицы и актёра начался несколько месяцев назад.
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