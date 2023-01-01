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Стали известны скандальные подробности нового романа Арианы Гранде

Сегодня, 18:43
Роман певицы и актёра начался несколько месяцев назад.

Стали известны скандальные подробности нового романа Арианы Гранде
Недавно стало известно, что 30-летняя Ариана Гранде развелась со своим супругом риэлтором Далтоном Гомесом - они начали встречаться в 2020-м, а спустя год сыграли тайную свадьбу. Практически сразу появились сообщения о новом романе американской певицы - она встречается с 31-летним актёром Итаном Слейтером. Пара познакомилась на съёмках картины "Злая".

Стали известны скандальные подробности нового романа Арианы Гранде


Стали известны скандальные подробности нового романа Арианы Гранде


Стали известны скандальные подробности нового романа Арианы Гранде


Накануне же стали известны новые подробности их отношений - дело в том, что Итан ради Арианы бросил свою жену Лилли Джей, которая около года назад родила ему первенца. Как пишут западные издания, Лилли ничего не подозревала и даже приходила на съёмки к мужу вместе с малышом и общалась с Гранде, когда та уже крутила роман с Итаном. Слейтер поставил жену в известность лишь за несколько дней до того, как о новых отношениях узнали все СМИ и сказал, что хочет развода. Джей была совершенно обескуражена таким предательством и теперь переживает глубокую депрессию, ведь ещё весной Итан в одной из соцсетей назвал её "самой любящей женой, лучшей мамой и человеком в мире". Лилли и Итан начали встречаться ещё в школьные годы.

Стали известны скандальные подробности нового романа Арианы Гранде


← Ксения Бородина прокомментировала сл...

Ключевые слова: Ариана Гранде, Итан Слейтер, natalinews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: соцсети

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