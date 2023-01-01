Алена Водонаева высказалась о семье Павла Прилучного

Супруги недавно стали родителями и с удовольствием проводят время втроем. Но и о старших детях Павел не забывает. Сейчас он вместе с новой семьей и отпрысками от Агаты отдыхает на Мальдивах. Вместе с ними на острова отправилась и мама актера.Семейный снимок Прилучного иронично прокомментировала Алена Водонаева."Глядя на подобные фотографии я понимаю, почему я уже более 10 лет встречаюсь только с молодыми мужчинами без детей. Мне не нужен цыганский табор. Я работаю, у меня есть время и ресурсы только на себя и сына, я люблю быть одна, когда устаю, я не хочу лишнего шума и помех. Я не хочу семью. Я не хочу, чтобы кто-то имел мне мозг. Мой сын по энергии и так за десятерых", - заявила Водонаева.Сама она уже больше десяти лет находится в разводе с отцом своего сына и уверяет, что между ними сохранились цивилизованные отношения.