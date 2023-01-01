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Алена Водонаева высказалась о семье Павла Прилучного

Сегодня, 20:12
Павел Прилучный после развода с Агатой Муцениеце обрел счастье во втором браке с Зепюр Брутян.

Алена Водонаева высказалась о семье Павла Прилучного
Супруги недавно стали родителями и с удовольствием проводят время втроем. Но и о старших детях Павел не забывает. Сейчас он вместе с новой семьей и отпрысками от Агаты отдыхает на Мальдивах. Вместе с ними на острова отправилась и мама актера.

Алена Водонаева высказалась о семье Павла Прилучного


Семейный снимок Прилучного иронично прокомментировала Алена Водонаева.

"Глядя на подобные фотографии я понимаю, почему я уже более 10 лет встречаюсь только с молодыми мужчинами без детей. Мне не нужен цыганский табор. Я работаю, у меня есть время и ресурсы только на себя и сына, я люблю быть одна, когда устаю, я не хочу лишнего шума и помех. Я не хочу семью. Я не хочу, чтобы кто-то имел мне мозг. Мой сын по энергии и так за десятерых", - заявила Водонаева.

Алена Водонаева высказалась о семье Павла Прилучного


Сама она уже больше десяти лет находится в разводе с отцом своего сына и уверяет, что между ними сохранились цивилизованные отношения.

← Стали известны скандальные подробнос...

Ключевые слова: Алена Водонаева, Павел Прилучный, julianews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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