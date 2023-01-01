Мать Даши Жуковой встречается с 92-летним миллиардером Рупертом Мердоком

В начале апреля текущего года знаменитый медиамагнат Руперт Мердок неожиданно разорвал помолвку с 66-летней Энн Лесли Смит, в прошлом капелланом полиции. Однако он недолго был в одиночестве - новой избранницей бизнесмена, состояние которого оценивается в почти 18 миллиардов долларов, стала мать галеристки и основательницы московского музея современного искусства "Гараж" Даши Жуковой Елена.66-летняя женщина, уже вышедшая на пенсию, ранее работала биологом в исследовательском центре при Калифорнийском университете, много лет прожила в США. С Мердоком Елену Жукову познакомила бывшая жена миллиардера Венди Денг, являющаяся её подругой.В настоящее время новоиспечённая пара отдыхает на роскошной яхте Christina O, совершая круиз по Средиземному морю. Ранее судно, находящееся у Мердока в аренде, принадлежало греческому миллиардеру Аристотелю Онассису. Компанию Елене и Руперту составили две его дочери от предыдущего брака с Денг - 20-летняя Хлоя и 22-летняя Грейс.