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Мать Даши Жуковой встречается с 92-летним миллиардером Рупертом Мердоком

Сегодня, 03:45
Елена Жукова, являющаяся матерью бывшей супруги олигарха Романа Абрамовича, активно устраивает личную жизнь.

Мать Даши Жуковой встречается с 92-летним миллиардером Рупертом Мердоком
В начале апреля текущего года знаменитый медиамагнат Руперт Мердок неожиданно разорвал помолвку с 66-летней Энн Лесли Смит, в прошлом капелланом полиции. Однако он недолго был в одиночестве - новой избранницей бизнесмена, состояние которого оценивается в почти 18 миллиардов долларов, стала мать галеристки и основательницы московского музея современного искусства "Гараж" Даши Жуковой Елена.

Мать Даши Жуковой встречается с 92-летним миллиардером Рупертом Мердоком


Мать Даши Жуковой встречается с 92-летним миллиардером Рупертом Мердоком


66-летняя женщина, уже вышедшая на пенсию, ранее работала биологом в исследовательском центре при Калифорнийском университете, много лет прожила в США. С Мердоком Елену Жукову познакомила бывшая жена миллиардера Венди Денг, являющаяся её подругой.

Мать Даши Жуковой встречается с 92-летним миллиардером Рупертом Мердоком


В настоящее время новоиспечённая пара отдыхает на роскошной яхте Christina O, совершая круиз по Средиземному морю. Ранее судно, находящееся у Мердока в аренде, принадлежало греческому миллиардеру Аристотелю Онассису. Компанию Елене и Руперту составили две его дочери от предыдущего брака с Денг - 20-летняя Хлоя и 22-летняя Грейс.

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Ключевые слова: Елена Жукова, Даша Жукова, Руперт Мердок, natalinews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: соцсети, legion-media.ru

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Мать Даши Жуковой встречается с 92-летним миллиардером Рупертом Мердоком Елена Жукова, являющаяся матерью бывшей супруги олигарха Романа Абрамовича, активно устраивает личную жизнь.
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