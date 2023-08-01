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Марина Коташенко заявила, что ее ограбили

Сегодня, 17:26
Недавно Даниил Градский заявил, что Марина Коташенко украла из квартиры его отца крупную сумму денег, которая должна быть разделена между наследниками музыканта.

Марина Коташенко заявила, что ее ограбили
А через день после этого в полицию обратилась вдова артиста. Она заявила, что их коттедж площадью 400 квадратных метров в элитном поселке Новоглаголево под Наро-Фоминском был ограблен. Марина иногда приезжает туда с детьми, а за время их отсутствия кто-то вынес из дома посуду, стулья и проектор.

Марина Коташенко заявила, что ее ограбили


Это уже не в первый раз, когда Коташенко заявляет, что стала жертвой преступников. Через месяц после смерти Градского у нее украли сто миллионов рублей, которые так и не удалось найти.

Марина Коташенко заявила, что ее ограбили

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Ключевые слова: Марина Коташенко, Александр Градский, julianews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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