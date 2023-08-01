Марина Коташенко заявила, что ее ограбили

А через день после этого в полицию обратилась вдова артиста. Она заявила, что их коттедж площадью 400 квадратных метров в элитном поселке Новоглаголево под Наро-Фоминском был ограблен. Марина иногда приезжает туда с детьми, а за время их отсутствия кто-то вынес из дома посуду, стулья и проектор.Это уже не в первый раз, когда Коташенко заявляет, что стала жертвой преступников. Через месяц после смерти Градского у нее украли сто миллионов рублей, которые так и не удалось найти.