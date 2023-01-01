Слава Комиссаренко женился

Уже около двух лет он встречался с девушкой по имени Ольга Фурманова, а весной этого года сделал ей предложение. Комик мало афишировал свои отношение, а об их бракосочетании стало известно из соцсетей девушки. Она опубликовала кадры их свадебной фотосессии на своей страничке.
"Привет, мой муж", - подписала снимки Ольга.
Об избраннице Комиссаренко известно немного. Девушка младше своего супруга на двенадцать лет, а чем она занимается доподлинно неизвестно. Ходят слухи о том, что раньше она работала вебкам-моделью.
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, Слава Комиссаренко
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Автор: zvezdi.ru
Автор фото: Социальная сеть
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