Слава Комиссаренко женился

Уже около двух лет он встречался с девушкой по имени Ольга Фурманова, а весной этого года сделал ей предложение. Комик мало афишировал свои отношение, а об их бракосочетании стало известно из соцсетей девушки. Она опубликовала кадры их свадебной фотосессии на своей страничке."Привет, мой муж", - подписала снимки Ольга.Об избраннице Комиссаренко известно немного. Девушка младше своего супруга на двенадцать лет, а чем она занимается доподлинно неизвестно. Ходят слухи о том, что раньше она работала вебкам-моделью.