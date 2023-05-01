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Умер Алексей Янин

Сегодня, 21:43
2ого сентября в сети появились новости о том, что Алексей Янин был экстренно госпитализирован и скончался в больнице не приходя в сознание.

Умер Алексей Янин
Оказалось, что это правда лишь от части - актер действительно находился в тяжелом состоянии, но был жив. Все это время он провел в коме. Врачи делали все возможное, чтобы сохранить Алексею жизнь, но, к сожалению, их старания не увенчались успехом, и вчера он скончался.

Умер Алексей Янин


"Леши не стало... У этой боли нет границ. Наша с Андрюшей любовь к тебе навсегда", - написала в соцсети его супруга Дарья.

Умер Алексей Янин


Восемь лет назад Янин перенес инсульт, после которого так и не восстановился. Он передвигался в инвалидном кресле и мог удержать в руке лишь стакан.

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Ключевые слова: julianews, Алексей Янин

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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