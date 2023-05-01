Умер Алексей Янин

Оказалось, что это правда лишь от части - актер действительно находился в тяжелом состоянии, но был жив. Все это время он провел в коме. Врачи делали все возможное, чтобы сохранить Алексею жизнь, но, к сожалению, их старания не увенчались успехом, и вчера он скончался."Леши не стало... У этой боли нет границ. Наша с Андрюшей любовь к тебе навсегда", - написала в соцсети его супруга Дарья.Восемь лет назад Янин перенес инсульт, после которого так и не восстановился. Он передвигался в инвалидном кресле и мог удержать в руке лишь стакан.