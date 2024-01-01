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Брэд Питт и Инес де Рамон теперь живут вместе

Вчера, 17:37
В этом уверены близкие им люди.

Брэд Питт и Инес де Рамон теперь живут вместе
С того момента, как папарацци узнали об их романе прошло не более полутора лет, а парочка уже перешла на новый этап отношений.

А ведь сразу после расставания с Джоли Брэду Питту успели приписать с десяток рломанов, включая воссоединение с Дженнифер Энистон. Правда слухами о том, что у них квартирка в Париже, где они вместе скрываются от посторонних глаз, все и ограничилось.

Ну, а с Инесс сразу все было как-то серьезно. Брэд быстренько познакомил её со своими друзьями, что говорит о многом.

А сейчас один из знакомы Инесс де Рамон рассказал, что пара с недавних пор живет вместе, дела у них идут очень хорошо и она счастлива, как никогда. Так что, у Бреда и Инесс все хорошо. Да мы и сами это недавно видели, наблюдая за их идиллией у бассейна.

А еще Инесс де Рамон предпочитает загорать топлесс, что однозначно добавляет огонька в их отношения.

Брэд Питт и Инес де Рамон теперь живут вместе


Брэд Питт и Инес де Рамон теперь живут вместе


Брэд Питт и Инес де Рамон теперь живут вместе


Брэд Питт и Инес де Рамон теперь живут вместе


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Ключевые слова: Брэд Питт, Инесс де Рамон

Количество просмотров: 1 066
Автор: Lili

Автор фото: скрин

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