Брэд Питт и Инес де Рамон теперь живут вместе

С того момента, как папарацци узнали об их романе прошло не более полутора лет, а парочка уже перешла на новый этап отношений.А ведь сразу после расставания с Джоли Брэду Питту успели приписать с десяток рломанов, включая воссоединение с Дженнифер Энистон. Правда слухами о том, что у них квартирка в Париже, где они вместе скрываются от посторонних глаз, все и ограничилось.Ну, а с Инесс сразу все было как-то серьезно. Брэд быстренько познакомил её со своими друзьями, что говорит о многом.А сейчас один из знакомы Инесс де Рамон рассказал, что пара с недавних пор живет вместе, дела у них идут очень хорошо и она счастлива, как никогда. Так что, у Бреда и Инесс все хорошо. Да мы и сами это недавно видели, наблюдая за их идиллией у бассейна.А еще Инесс де Рамон предпочитает загорать топлесс, что однозначно добавляет огонька в их отношения.