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Селена Гомес поделилась нежными фото в компании нового бойфренда

Вчера, 23:37
Не так давно Селена Гомес гордо заявила, что больше не собирается худеть и приняла себя такой, какая она есть, то есть с лишними килограммами.

Селена Гомес поделилась нежными фото в компании нового бойфренда
Фанаты Селены уверены, что стать увереннее в себе артистке помог новый возлюбленный - музыкальный продюсер Бенни Бланк.

Первое время Гомес старательно скрывала роман с мужчиной. Но теперь постоянно постит с ним фотографии, а на днях заявила: «Он лучше, чем все, с кем я до этого встречалась».

Ну, а подпись к фотографиям ниже явно с юмором, так как под ними Селена написала: «Мой лучший друг». Интересно, всех ли друзей обнимают так же, как Бенни любимую Гомес?

Селена Гомес поделилась нежными фото в компании нового бойфренда


Селена Гомес поделилась нежными фото в компании нового бойфренда


Селена Гомес поделилась нежными фото в компании нового бойфренда

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Ключевые слова: Селена Гомес, Бенни Бланк

Количество просмотров: 1 157
Автор: Mysha

Автор фото: социальная сеть

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