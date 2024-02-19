Селена Гомес поделилась нежными фото в компании нового бойфренда

Не так давно Селена Гомес гордо заявила, что больше не собирается худеть и приняла себя такой, какая она есть, то есть с лишними килограммами.

Фанаты Селены уверены, что стать увереннее в себе артистке помог новый возлюбленный - музыкальный продюсер Бенни Бланк.Первое время Гомес старательно скрывала роман с мужчиной. Но теперь постоянно постит с ним фотографии, а на днях заявила: «Он лучше, чем все, с кем я до этого встречалась».Ну, а подпись к фотографиям ниже явно с юмором, так как под ними Селена написала: «Мой лучший друг». Интересно, всех ли друзей обнимают так же, как Бенни любимую Гомес?